В Мурманске состоится премьера фильма, созданного мурманским режиссёром в Заполярье

13 февраля в одном из кинотеатров областного центра состоится премьера психологической драмы «Счастье по умолчанию». Сюжет фильма рассказывает историю отшельника, потерявшего свою семью, и, наконец, получившего шанс восстановить справедливость и наказать виновного.

На создание киноленты ушло 3 года. Автором сценария выступил мурманчанин Игорь Моисеев, в актерский состав также вошли жители столицы Заполярья.