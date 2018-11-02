В Мурманске состоится заключительный семинар международного проекта «Российско-норвежская музейная сеть»

6 и 7 ноября в Мурманске пройдет семинар в рамках международного проекта «Российско-норвежская музейная сеть». В областном центре соберутся специалисты в музейной сфере, чтобы подвести итоги и обсудить дальнейшие направления совместной работы. Лекторами выступят российские и зарубежные исследователи.

Участников также ожидает насыщенная культурная программа: посещение Мурманского областного краеведческого музея, атомного ледокола «Ленин», Мурманского областного художественного музея, Военно-морского музея Северного флота.

Международный проект «Российско-норвежская музейная сеть» реализуется с 2016 года по инициативе старшего советника по культуре губернской коммуны Финмарка Рейдун Лауры Андреассен. Подобные встречи были организованы в Архангельской области, Карелии и Норвегии. За три года в них приняли участие более 40 человек из 31 музейного учреждения.

Цели проекта – создание общей научной платформы для музеев Северной Норвегии и Северо-Запада России и знакомство с последними историческими исследованиями северных регионов.

Открытие международного семинара «Российско-норвежская музейная сеть» состоится 6 ноября в 10.00 в деловом центре «Арктика (Мурманск, пр.Ленина, 82, II этаж).