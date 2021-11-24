В Мурманске состоялась 4-я международная сессия «Сотрудничество в Арктике»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис пообщался с зарубежными коллегами, обсудил пути дальнейшего развития Баренц-региона, а также укрепления и приумножения приграничного сотрудничества.

Международная сессия «Сотрудничество в Арктике» уже в 4-й раз собирает на одной дискуссионной площадке экспертов из разных стран, среди которых Россия, Норвегия, Финляндия и Исландия. На повестке дня самые актуальные для современного мира вопросы: развитие инфраструктуры, с учётом географических и политических особенностей, повышение качества жизни и укрепление связей между государствами.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Без конструктивного сотрудничества, взаимодействия нам будет сложнее вырабатывать общие решения, связанные с безопасностью, экологической повесткой - по самым главным, ключевым факторам. Сделать так, чтобы количество людей, которые занимаются Арктическими проектами, живут на территории Арктики, убавлялось все меньше, а лучше – прибавлялось».

Марат Шамьюнов, заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики: «Основные задачи можно выделить четыре. Первое – это взаимодействие - экономическое и гуманитарное с иностранными партнёрами. Второе – это наращивание усилий Арктических государств по созданию единой региональной системы поиска, предотвращения техногенных катастроф и ликвидации их последствий. Третье – это укрепление связей между коренными народами и поддержка их подрастающего поколения. Четвёртая – это разработка и реализация совместно с иностранными партнёрами образовательных программ».

В развитии сотрудничества с Россией в Арктическом регионе заинтересован Евросоюз. Об этом сообщил специальный посланник ЕС по вопросам Арктики Майкл Манн. Он отметил, что при взаимодействии необходимо учитывать последствия изменения климата и интересы коренных народов севера.

Майкл Манн, специальный посланник ЕС по вопросам Арктики: «К счастью, у нас есть положительный опыт, который мы можем развивать вместе. В последние десятилетия Арктические регионы были примером того, что мы можем достичь вместе, когда все стороны заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве».

Особенно остро стоят вопросы о сохранении экологии - их обсуждают и на международном уровне. Так, глава Заполярья рассказал зарубежным партнёрам о достижениях в этой области в нашем регионе. Среди них – остановка плавильного производства Кольской ГМК в Никеле и металлургического цеха в Мончегорске. Благодаря этому выбросы диоксида серы на Кольском полуострове по итогам 2021 года снизились на 85% по сравнению с 2015 годом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это был не простой вопрос, потому что остановка этой работы предшествовала очень щепетильной работе с каждой семьей для того, чтобы люди имели возможность получить работу, доходы и продолжать активно развиваться. Тем не менее мы пошли на это для того, чтобы радикально сократить выбросы предприятия, которое работало с 30-х годов и не очень соответствовал современным требованиям».

В этом году сессия состоялась как в офлайн-формате, так и онлайн. Эпидемия, конечно, повлияла на международную коммуникацию – приехать на конференцию удалось не всем, но преградой для общения партнёров это не стало. Очевидно одно, что сотрудничество не только положительно влияет на экономику участвующих сторон, но и позволяет создать в Арктике уникальную площадку по улучшения качества жизни, что заслуживает отдельного внимания.