В Мурманске состоялась большая встреча волонтёров СВО на стратегической сессии «Север помогает»

Площадкой для диалога стал Мурманской драматический театр Северного флота. Волонтёрство объединило людей разных профессий и поколений.

В стенах Драматического театра Северного флота собрались те, кто не привык ждать пока попросят помощи, а действует сразу же, без выходных и не ожидая благодарности – волонтёры. С начала специальной военной операции все больше людей стали объединяться для помощи бойцам на фронте. Волонтёрское движение СВО стало серьёзной опорой и настоящей силой тыла. Встречу волонтёров открыло пронзительное выступление актёра флотской сцены Ильи Сирина.

В этот раз на встречу, объединенную общей идеей, приехали более 40 добровольческих групп и сообществ со всего региона, чтобы «сверить часы».

Елена Шишкина, руководитель волонтёрской группы «Заполярье. Родительский комитет»: «Сегодня мы, наверное, будем говорить о тех вот находках и мулечках, которые волонтёры и волонтёрские группы, руководители внедрили в своих группах и чем мы можем поделиться. Кто-то НКО открыл, кто-то уже гранты получил, кто-то в реестр волонтёров попал, кто-то уже удостоверение волонтёров получил. Об этом будем говорить, об этой стратегии, перспективе развития нашего волонтёрского движения в Мурманской области».

Самые крупные и отдалённые объединения, те, кто шьёт, вяжет, собирает продукты и тёплые вещи, сдает кровь и снаряжает наших бойцов. Их труд часто остаётся за кадром, но именно он – фундамент будущей победы.

Алексей Пенкин, священник Свято-Никольского кафедрального собора Мурманска: «Только вместе мы сила, только вместе мы сможем победить. И как во времена Великой Отечественной войны вся страна объединялась для общей победы, также горящие сердца Мурманской области объединяются».

Волонтёры обсуждали вопросы эффективного взаимодействия друг с другом, как получить грантовое финансирование на новые проекты и как работать на платформе «Добро.РФ». Но ещё они говорили о поддержке самих добровольцев.

Герман Иванов, председатель комитета по культуре по делам молодёжи, туризму и спорту Мурманской областной Думы: «Сегодня не совсем форум, это стратегическая сессия, именно то место, где мы обсуждаем. Это как бы не выставка достижений, как мы обычно это делаем, это место, где мы обсуждаем новые идеи, вырабатываем новые решения, касающиеся помощи нашим войскам и соединениям, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции».

Такое мероприятие проводят уже в третий раз. В 2025 году было два форума волонтёров СВО «Север помогает». Вместе с депутатами и представителями правительства области работу сессии курировали и военные. Игорь Курочкин, заместитель командующего Северным флотом лично участвовал в диалоге, ведь волонтёры – это боевое обеспечение в тылу.

Игорь Курочкин, заместитель командующего Северного флота по военно-политической работе: «Я с удовольствием подъехал сюда, чтобы передать приветственные слова от командующего Северным флотом и поблагодарить все волонтёрские группы нашего региона за тот труд, вклад и ту неравнодушную позицию, которую они постоянно проявляют».

Кульминацией встречи стал практикум «Единый фронт. Сила команды». Психологи и координаторы учили добровольцев не выгорать и сохранять гармонию, даже когда работа идёт круглосуточно.

Итогом этой стратегической сессии станет резолюция. Её опубликуют в общем волонтёрском сообществе, чтобы каждый, кто не смог приехать в Мурманск, знал, что помощь стала ещё более организованной.