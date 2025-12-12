В Мурманске состоялась церемония награждения добровольцев «Сила Севера — в людях!»

Глава региона наградил активную молодёжь и волонтёров, которые не только своим талантом создают будущее региона, но и помогают фронту.

Чествование провели в стенах Губернаторского лицея, где собрались волонтёры, активная молодёжь, преподаватели и тренеры.

Почетные знаки «СВОих не бросаем» получили более десяти северян из Мурманска, Заполярного и Никеля. Особое признание – за помощь участникам специальной военной операции. Эта награда – символ единства тыла и фронта.

Помимо взрослых наградили и совсем юных северян, тех, кто станет надёжным продолжением своих наставников. Именные стипендии губернатора «Олимп» за выдающиеся успехи в науке, искусстве, спорте и общественной деятельности получили школьники и студенты. А высшей награды для наставников – почётного знака губернатора удостоилась Юлия Яковлева из Апатитов, которая трудится уже 6 лет в сфере молодёжной политики.

Также участников мероприятия поздравила сенатор Лариса Круглова, вручив награды от Совета Федерации.

Многие из добровольцев – участники объединения Единого волонтёрского центра, которые уже не раз доказали, что вместе им всё по плечу. Добрые дела объединили северян самых разных возрастов и профессий.

«Сила Севера - в людях!» - яркая демонстрация того, что Мурманская область поддерживает героев на передовой и активно растит новое поколение добровольцев, лидеров, талантов и патриотов.