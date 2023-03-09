В Мурманске состоялась церемония открытия Года педагога и наставника

В Мурманске в Центре дополнительного образования «Лапландия» прошла торжественная церемония открытия Года педагога и наставника в Мурманской области. Педагогов, внёсших вклад в образование региона, благодарили и наградили грамотами и подарками.

Праздничная церемония открытия Года педагога и наставника состоялась в центре «Лапландия». В нашем регионе трудятся более 14 тысяч преподавателей и роль каждого, без исключения, важна.

Татьяна Кусайко, депутат Государственной Думы: «Кто такой наставник? Наставник – этот тот, который формирует образ педагога. Скажу от себя лично – за мою жизнь у меня было много наставников: тот вклад, который они вносят в формирование личности, он не сравним ни с чем. Сегодня в зале собрались те люди, которые достойны внимания и которым мы сегодня скажем спасибо».

Участники встречи поднимают немало насущных вопросов. Это и социальный статус педагога, и различного рода поощрения, в том числе материального характера, и возможность профессионального роста. А вот главная задача педагога, по мнению губернатора, это рассказать ребятам, своим воспитанникам о возможностях, которые есть на севере, чтобы они понимали, что предлагает им родной край и не спешили искать счастья в больших городах.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Чтобы у ребят была понятная, объективная информация о возможностях их будущего развития. Чтобы у них в голове был не только один тренд – чтобы стать успешным человеком, надо уехать из Мурманской области как можно быстрее. И здесь, уважаемые друзья, мы только вместе сможем это сделать. Это и контент, это и разъяснения. Это и профильные классы. Это и поездки. В живую, чтобы почувствовать и понять о действительно уникальных проектах, уникальных объектах, уникальной промышленности на нашей мурманской земле».

По словам митрополита, церковь всецело готова к сотрудничеству в вопросах образования. Как считает региональное духовенство, сталкиваясь с вызовами, которые ставит перед педагогами новое время, очень важно наладить слаженную работу. Учитель должен опираться на наследие русского народа; на те установки, которые завещали предыдущие поколения, такие, как мораль, нравственность и незыблемость традиций.

Митрофан, митрополит Мурманский и Мончегорский: «Церковь всецело поддерживает эту идею, потому что в это непростое время мы должны решать чрезвычайную задачу – чрезвычайной важности – это переформатирование воспитания молодого поколения. Вся надежда у нас на наших учителей и наставников».

Например, Оксана Скурстенис из посёлка Высокий в школе работает уже 30 лет, она учитель в четвёртом поколении.

Оксана Скурстенис, заместитель директора по учебной работе, учитель начальных классов школы №13 посёлка Высокий: «Я люблю то, чем я занимаюсь: учить детей, видеть их глаза. Видеть, как они на моих глазах растут, взрослеют. Это же замечательно».

Оксана говорит, что самое важное для преподавателя, это найти свой подход к ребёнку и замотивировать его на изучение предмета.

Её коллега из посёлка Никель - Клавдия Назарова полностью с ней согласна. Она в профессии уже целых полвека. Считает, что учитель – это призвание.

Клавдия Назарова, завуч по учебно-воспитательной работе, учитель истории школы №20 посёлка Никель: «Учитель – это тот, который много знает, умеет. Который хорошо общается с детьми, знает свой предмет».

И в Мурманске, и в Мурманской области планируют создавать все условия, чтобы педагогам было в радость трудиться, воспитывая талантливую, целеустремлённую и ответственную молодёжь.