В Мурманске состоялась церемония открытия мемориального бюста почётного гражданина Мурманска Михаила Орешеты

В 80-е годы прошлого века мурманские историки, в том числе и Михаил Орешета, случайно нашли дот с останками советских воинов. Поисковики, которыми руководил Орешета, восстановили картину ожесточённого сражения в сопках Заполярья.

История этого подвига, как и тысячи других, осталась бы неизвестной, если бы не труд Михаила Григорьевича. Изучение войны на севере, работа по восстановлению памятников и мемориалов, патриотическое воспитание были буквально смыслом жизни Орешеты.

Наталья Феклистова, директор Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой: «Это не только знаковая фигура для Кольского полуострова, мне кажется, что нет такого человека, который не слышал бы о Михаиле Григорьевич, не знал бы о том, как много хороших и добрых дел он сделал. Михаил Григорьевич был ещё очень большим другом нашей библиотеки».

На Алее писателей в Мурманске бюст Михаила Орешеты появился не случайно. Ещё в 1999 году он стал членом Союза писателей России, Михаил Григорьевич автор серии краеведческих книг.

Монумент Орешете создал известный мурманский скульптор Александр Арсентьев.

Александр Арсентьев, мурманский скульптор: «Чувства двоякие переполняют: во-первых, этот человек, которого я знал хорошо лично, во-вторых, громадная ответственность перед теми, кто его знал – горожанами, поисковиками».

Торжественное событие решено было приурочить к празднованию Дня Победы. Всего на площадке у детско-юношеской библиотеке установлено 8 бюстов.