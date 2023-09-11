В Мурманске состоялась финальная серия матчей по дворовому футболу

Хоть это и дворовый футбол, но эмоции здесь кипят нешуточные. Ведь это финал. Всего 4 команды. Каждая готова показывать максимум, чтобы доказать, что именно она достойна победы.

Александр Чернецов, организатор турнира «Наш дворовый спорт»: «У нас сегодня финальный этап. До этого проходило два отборочных в Североморске и Мурманске. Лучшие команды этих двух городов собираются здесь, чтобы выяснить, кто самый лучший».

Несмотря на азарт и высокий уровень соперничества, командам нужно играть по всем правилам. За этим сурово следит опытный арбитр.

Максим Любимов, судья турнира «Наш дворовый спорт»: «В первую очередь отмечаю грубость, причём грубость не футбольная, а именно такие футбольные моменты, где нужно не упустить игру, потому что если ты её упустишь, потом тяжело в неё вернуться. Это футбол - контактный вид спорта».

Хоть на кону и существенный материальный приз, большинство участников в соревнованиях по зову сердца.

Данила Никулин, участник турнира «Наш дворовый спорт»: «Получаю эмоции от дворового футбола, хорошо вернуться на песчаные поляны. Нравится».

Павел Николаев, участник турнира «Наш дворовый спорт»: «С детства любил футбол, ещё находясь не в Мурманской области. Выступал за сборную Кондопоги Республики Карелия. Потом поступил сюда на военную службу по призыву, заключил контракт и с 2014 года участвую в любительских соревнованиях любого уровня».

Виктор Мокрецов, участник турнира «Наш дворовый спорт»: «Мы пришли получить удовольствие. Прекрасная атмосфера, все дружелюбные. Спорт-жизнь! Играем, получаем удовольствие».

Такой своеобразный формат футбольного чемпионата стал возможен и благодаря работе управляющих компаний.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Мы активно взаимодействуем с группой управляющих компаний, которые сейчас восстанавливают корты. Это уже не первый год, это уже третий, когда мы участвуем, в том числе и в формирование кортов. Поэтому я сегодня передала поздравления от правительства Мурманской области по поручению Андрея Владимировича Чибиса. Поздравила участников, потому что это важно и мы это всячески поддерживаем».

По итогу состязаний лучшей стала команда «Клуб любителей футбола» из ЗАТО г. Североморск. Они получили 50 тысяч рублей призовых.

Турнир «Наш дворовый спорт» состоялся уже в третий раз, организаторы не собираются останавливаться на достигнутом.