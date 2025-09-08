В Мурманске состоялась форсайт-сессия, на которой эксперты рассмотрели возможности расширения туристического потока в нашем регионе

Туристический поток в наш регион с каждым годом увеличивается. Познакомиться с северной культурой приезжают не только из всех уголков России, но и иностранные гости. В Мурманске состоялась форсайт-сессия, на которой обсудили новые турмаршруты международного уровня.

Ольга Ергунова, вице-президент Федерации Ревизоров Гостеприимства: «Эксперты будут генерировать свои идеи, затем мы попробуем создать такой цифровой паспорт, цифровой двойник продукта, который покорит сердца зарубежных туристов и финальный этап, который поможет презентовать те креативные наработки, которые в течении рабочего дня сделали все участники сессии».

Одна из задач участников встречи с учётом актуальных трендов в индустрии путешествий создать экскурсионную программу, которая будет особенно интересна иностранным туристам.

Анастасия Иванова, генеральный директор АНО «Туристский Информационный Центр Мурманской области»: «Мы хотим продолжать наше сотрудничество с Китаем, нам интересен рынок Ирана и Таиланда».

Марина Морозова, генеральный директор АНО «Центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства»: Регион однозначно готов к тому, чтобы туристический поток увеличился, к тому, чтобы он был устойчивым и сбалансированным. И мы видим уже работающие туристические продукты, более того тут нужно поработать только над сезонностью и средним чеком, чтобы ехал более высокомаржинальный турист».

Команды разработали детальный план турмаршрута, определили приоритетную категорию и основные запросы гостей региона.

Ирина Хомутова, управляющий партнёр Стратегической консалтинговой компании «Khomutova & Partners», Москва: «Мы являемся исследователями и разработчиками портретов туристов… Можем сказать, что сейчас самое актуальное - это глубинный опыт, погружение в среду, отдых в формате местного и исследование культурного кода, менталитета, гастрономии местного населения. То, чем сейчас богата Мурманская область, это очень мощные драйверы».

Также в рамках сессии было подписано соглашение о сотрудничестве между Центром компетенций в сфере туризма и гостеприимства и Туристским Информационным Центром Мурманской области.