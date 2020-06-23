В Мурманске состоялась генеральная репетиция Парада Победы

Возглавил событие командующий Северным флотом Александр Моисеев.

Все участники прогона вышли на площадь Пять Углов в парадной форме с георгиевскими лентами на груди.

С георгиевскими лентами, но без масок, которые портят внешний вид участников парада, особенно тех, кто шагает по проспекту Ленина в исторической форме бойцов Красной Армии. Но это не значит, что организаторы забыли про противоэпидемические меры, каждый в строгих шеренгах сдал тест на коронавирус.

Ветеранов, которых пригласили на событие, рассадят на трибунах в шахматном порядке, только после гостям можно будет снять маски. Смотреть они будут не только на марширующих, но и на технику. А возглавит колонну легендарный танк Т-34.

В нашей области Парады Победы состоятся только в Мурманске и Североморске, в событии будут задействованы около полутора тысяч человек и 72-е единицы современной и исторической боевой техники.

После завершения шествия, над памятником Алёше мемориала «Защитникам советского Заполярья» состоится воздушный парад. А в 23.00 грянет артиллерийский салют из 30 холостых залпов и фейерверк.

Напомним, что вести трансляцию парада, который начнётся в 10 часов 24 июня, будет в прямом эфире и телеканал «Арктик-ТВ, так же посмотреть на шествие можно в официальной группе «Арктик-ТВ» в социальной сети «ВКонтакте».

Детям посещение парада запрещено, но специалисты рекомендуют не ходить на событие и взрослым, особенно людям пожилого возраста.