В Мурманске состоялась итоговая конференция по развитию ученического самоуправления в регионе

Если раньше диктовать свои правила школьники могли только в день самоуправления, то сейчас они могут регулировать внеклассную общественную деятельность на постоянной основе.

Елена Трапезникова, председатель Молодёжного парламента Мурманской области: «Молодёжным парламентом мы решили создать, организовать и реализовать образовательный проект парламентской школы «Академия севера». В его рамках, одно из направлений, проводить конференции по ученическому самоуправлению. Это один день в школе, когда мы приводим экспертов, психологов и по шести темам, два блока с перерывом. Шесть секций ребята за день проходят и изучают».

Также на занятиях с ребятами обсуждают темы патриотизма, семейных ценностей, добровольчества и, конечно же, лидерства.

Елена Трапезникова, председатель Молодёжного парламента Мурманской области: «У нас темы конференций, например, «Ученическое самоуправление как один из способов соуправлять учебным заведением». Допустим, ребята могут принимать участие в решении вопроса, в какой форме ходить, они могут высказать своё мнение. Следующая секция – разрешение конфликтных ситуаций. Понятно, что за час мы не расскажем, что важно. Но за час мы сделаем акценты на том, что от конфликтов не нужно уходить, а их нужно разрешать».

Стремиться к личностному росту в школе, значит, добиваться успехов в будущем.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Научиться управлению в школе, потом, в дальнейшем, эти навыки проявят себя, ему, может быть, даже интересно, это может стать одной из будущих его профессий. Мы все хотим быть педагогами, медиками, а кто-то захочет на факультет. У нас академия есть «Государственное муниципальное управление» и другие направления».

Девятиклассник Егор Тумак уже руководитель. В школе №276 в Гаджиево он заведует инициативным движением и реализует одну из лучших практик ученического самоуправления.

Егор Тумак, ученик МБОУ «СОШ №276», г. Гаджиево: «Мы реализуем благотворительный проект «Твори добро». Благодаря этому проекту мы дарим тепло детям с заболеваниями ОВЗ, ездим в областной центр ребёнка, в Полярнинский Центр социального обслуживания населения, где проводим мастер-классы. Организуем благотворительную акцию по сбору вещей, в которых нуждается центр. И всем нашим ученическим самоуправлением дарим тепло и радость детям».

На итоговой конференции депутаты Мурманской областной Думы наградили общеобразовательные учреждения, которые активно развивают ученическое самоуправление в регионе.