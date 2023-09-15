Моряки Северного флота установили памятный знак на острове Беннета в АрктикеГидрографы Северного флота в рамках комплексной экспедиции «Помни войну» обнаружили в Карском море затонувший в 1943 году транспорт «Диксон»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.09.23 19:30

В Мурманске состоялась конференция, посвящённая инновациям в лечении пациентов с нарушениями ритма сердца

Специалисты областной больнице представили коллегам из других регионов новое оборудование, которое сможет помочь пациентам избежать клинической смерти.

Самые последние модели имплантируемых дефибрилляторов, которые используют в России, появились именно в Мурманске. Устройства взяли на вооружение специалисты областной больницы имени Баяндина, а теперь врачи готовы поделиться опытом работы со своими коллегами их других регионов.

Павел Рогалев, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электростимуляции Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Устройство выглядят как кардиостимулятор. Но в отличии от обычного стимулятора, который просто поддерживает ритм, это устройство способно оживить человека во время клинической смерти. То есть, если у человека клиническая смерть, он наносит шоковый удар, похожий как делает экстренная скорая помощь с помощи «утюгов». Таким образом, человеку спасается жизнь».

Чудо-устройством доктор может управлять с экрана смартфона. Такой функции нет ни у одного аналога во всем мире, отмечают специалисты.

В этом году пациентам будет установлено 30 кардиовертер-дефибрилляторов. Операцию проведут людям с заранее диагностированными рисками наступления клинической смерти.

Павел Рогалев, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электростимуляции Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Это тяжёлая сердечная недостаточность, низкая фракция выброса, критические нарушения ритма, которые могут привести к клинической смерти».

Изучить способы программирования и установки нового поколения кардиовертер-дефибрилляторов на конференцию приехали доктора и из Санкт-Петербурга. 

Александр Морозов, заведующий отделением нарушения ритма сердца Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета: «Очень высокий уровень организационной подготовки и технического исполнения в мурманском центре, что вполне заслуженно позволяет пользоваться и последними, и новейшими технологиям на достаточно высоком уровне».

В наше время заболевания сердечно-сосудистой системы продолжают прогрессировать. Особенно на сердечниках сказался ковид. Как говорят врачи, важно регулярно консультироваться с терапевтом в случае постоянной отдышки при физических нагрузках. Ведь важнее всего – вовремя остановить развитие болезни, чем потом справляться с её серьёзными последствиями.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Что происходит с молодёжным рынком труда Мурманской области – обзор по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Виктория
11.09.23 19:54
Здравствуйте! Как-то расплывчато везде пишется: г.Санкт-Петербург, 9-12 сентября... А можно как-то поконкретнее, чтобы пройти хоть немного, где и когда??? Благодарю! *** Вот ссылка на подробную инфо
Комментарий к новости:Крестный ход к 600-летию явления Годеновского креста пройдёт в 27 городах России и Беларуси: в начале сентября он пройдёт в Мурманске и Мончегорске
Екатерина
03.09.23 15:50
Чтобы вести такие расследования надо было собрать больше информации, а не на скорую руку городить «огород». Сюжет больше напоминает ряд собранных в кучу неподтвержденных недофактов чем, материал похож
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: свято место, или Кандидат с сектантским душком
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)Может ли работодатель отказать мужчине в декретном отпуске? Ответ знает эксперт «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире09:30«В одну реку дважды». Художественный фильм, серия 1-4 (16+)13:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)13:35«Хорошие новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Банк России повысил ключевую ставку на 1 п.п., до 13% годовых-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 19 копеек, доллар подрос на 47 копеек-PRO Энергетику (18+)Правительство России утвердило комплексную государственную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре: некоторым россиянам увеличат пенсии, вейпы подорожают, школьников научат трудиться, а судимых не возьмут в таксисты
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика