В Мурманске состоялась конференция, посвящённая инновациям в лечении пациентов с нарушениями ритма сердца

Специалисты областной больнице представили коллегам из других регионов новое оборудование, которое сможет помочь пациентам избежать клинической смерти.

Самые последние модели имплантируемых дефибрилляторов, которые используют в России, появились именно в Мурманске. Устройства взяли на вооружение специалисты областной больницы имени Баяндина, а теперь врачи готовы поделиться опытом работы со своими коллегами их других регионов.

Павел Рогалев, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электростимуляции Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Устройство выглядят как кардиостимулятор. Но в отличии от обычного стимулятора, который просто поддерживает ритм, это устройство способно оживить человека во время клинической смерти. То есть, если у человека клиническая смерть, он наносит шоковый удар, похожий как делает экстренная скорая помощь с помощи «утюгов». Таким образом, человеку спасается жизнь».

Чудо-устройством доктор может управлять с экрана смартфона. Такой функции нет ни у одного аналога во всем мире, отмечают специалисты.

В этом году пациентам будет установлено 30 кардиовертер-дефибрилляторов. Операцию проведут людям с заранее диагностированными рисками наступления клинической смерти.

Павел Рогалев, заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электростимуляции Мурманской областной клинической больницы им. Баяндина: «Это тяжёлая сердечная недостаточность, низкая фракция выброса, критические нарушения ритма, которые могут привести к клинической смерти».

Изучить способы программирования и установки нового поколения кардиовертер-дефибрилляторов на конференцию приехали доктора и из Санкт-Петербурга.

Александр Морозов, заведующий отделением нарушения ритма сердца Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета: «Очень высокий уровень организационной подготовки и технического исполнения в мурманском центре, что вполне заслуженно позволяет пользоваться и последними, и новейшими технологиям на достаточно высоком уровне».

В наше время заболевания сердечно-сосудистой системы продолжают прогрессировать. Особенно на сердечниках сказался ковид. Как говорят врачи, важно регулярно консультироваться с терапевтом в случае постоянной отдышки при физических нагрузках. Ведь важнее всего – вовремя остановить развитие болезни, чем потом справляться с её серьёзными последствиями.