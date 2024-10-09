В Мурманске состоялась конференция регионального отделения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

Она прошла в стенах Северно-Западного института МГЭУ. Во время конференции определили новый состав, наградили памятными знаками постоянных активистов движения, а также вручили бойцам с передовой очередную партию техники.

Обновление состава - главный вопрос в повестке отчётно-выборной конференции регионального отделения Народного фронта. На торжественной встрече более 10 человек приняли в ряды движения.

Наталья Рашева, председатель Общественной палаты Мурманской области: «Так как активистом Народного фронта я являюсь на протяжении десяти лет и, может быть, даже больше, а в состав штаба вхожу только сегодня. И считаю, что это очень важно для меня – это почётная миссия, поскольку быть в составе команды, команды президента – это гордость для каждого из нас».

Не просто поговорили, но и помогли делом. Руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области передал технику военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне проведения спецоперации.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области: «Техника различная. Мы передали недавно «Ромашку 4», сегодня мы передадим дизельный генератор ребятам, медтехнику, которая дорогостоящая, которую они просили, чтобы сохранить жизнь наших парней».

Планов тоже много. Прямо сейчас в работе у Народного фронта 11 общественных предложений.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области: «Они связаны с различными сферами нашей жизни. Это и медицина, и ЖКХ, и капремонт. Это всё служит для улучшения нашей жизни, жизни в Мурманской области».

Активно взаимодействует Народный фронт и с правительством Мурманской области. Уже через месяц все инициативы будут переданы на рассмотрение главе региона.