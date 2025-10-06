В Мурманске состоялась конференция с жёнами военнослужащих и участников СВО «Женщина, жена Героя»

Во время конференции её участницы поделились своими чувствами и опытом в самореализации.

Программа обучения включала три ключевых модуля по формированию женских сообществ.

Жёны, матери, сёстры и просто близкие люди – те, кто всегда поддержат в трудную минуту и разделят моменты счастья, а главное, обеспечат надёжный тыл. Ведь важно поддерживать друг друга в то время, когда муж, брат или отец находится в зоне боевых действий. Поэтому представительницы женсоветов Северного флота, семей участников специальной военной операции, активистки комитета семей воинов Отечества, а также жёны и близкие участников региональной кадровой программы «Герои Севера» пришли на образовательный трек «Женщина, жена Героя».

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Женщина, неважно, жена военнослужащего, жена простого какого-то человека - существо, которое развивается в общении. Она нуждается в таком близком круге людей, мнение которых для неё важно. Поэтому мы, поддерживая эту категорию жён военнослужащих, стараемся с помощью наших программ «Звезда Севера», «Творческая осень» создавать доверительное сообщество, где они могут найти новые интересы, новых подруг, найти новые смыслы в жизни».

После того как муж Елизаветы Михеенко отправился добровольцем в зону СВО, она искала поддержки не только среди женщин, оказавшихся в такой же ситуации, но и у гаджиевцев, где северянка проживает. Так родился проект «Расскажи о своих».

Елизавета Михеенко, участница проекта «Женщина, жена Героя»: «Свой проект я решила создать, когда муж уже вернулся домой. Я увидела, что у него всё внутри бурлит, он хочет высказаться, но он не знает, кому он хочет высказаться. Я на тот момент писала статьи для флотской газеты и решила сделать материал про подводников – участников СВО. Пригласила ребят, увидела, что мой муж не один такой, кому есть о чём рассказать, но они не знают кому рассказать».

В результате Елизавета запустила проект, где участники СВО рассказывают свои личные истории на видео в формате клипов.

Кстати, на форуме много говорили о медиаразвитии. Так Вера Едунова рассказывала, как правильно развиваться в медиапространстве и зачем это женам военнослужащих.

Вера Едунова, спикер проекта «Женщина, жена Героя»: «Это позволяет не замыкаться в себе, не сидеть, накручивать себя, читая новостную ленту. Это и отвлекает, это развевает, создаёт условия, чтобы ещё больше быть опорой своему супругу».

Поддержка военнослужащих и их близких — одна из ключевых задач регионального правительства. Например, по поручению губернатора Андрея Чибиса в регионе внедрён комплекс мер, направленный на социальную поддержку участников СВО и членов их семей. Она включает 34 вида помощи. Также в регионе запущена кадровая программа «Герои Севера», которая помогает участникам СВО применить свои компетенции в мирной жизни.