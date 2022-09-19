В Мурманске состоялась любимая многими жителями города акция «Зелёный рекорд»

Высадку кустарников и деревьев на общественных территориях в областном центре стараются организовывать ежегодно.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Зелёный рекорд» – отличная акция. Это как раз про нас. Не первый год мы её проводим, но в этом году мы хотим полностью оправдать слово «рекорд». Рекорд – не то слово! В этом году удалось облагородить 13 участков, на которых неравнодушные жители высадили свыше полутора тысяч растений.

Среди них – шиповник, рябина и сирень – наиболее приспособленные и адаптированные к северному климату.

Активное участие в акции приняли портовики и работники железной дороги. Помимо сквера у научной библиотеки железнодорожники высадили растения на центральной площади города и улице Ленинградской. А специалисты торгового порта озеленили одну из площадок рядом с памятником Защитникам советского Заполярья.

Алексей Мухин, заместитель главного инженера Октябрьской железной дороги по Мурманскому территориальному управлению: «Традиционно железнодорожники нашего региона участвуют в акции «Зелёный рекорд». Мы все горды тем, что можем сделать наш город лучше, потому что мы не только железнодорожники, но ещё и мурманчане».

Для всех желающих провести самостоятельное озеленение в городе раздали триста саженцев.