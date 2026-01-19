День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.01.26 19:30
В Мурманске состоялась очередная проверка мигрантов
Следователи-криминалисты провели рейд для установления лиц, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учёт.
Они проверили порядка десяти граждан, среди которых нарушителей не было выявлено.
Василий Филатов, старший следователь 305 военного следственного отдела Следственного комитета России по Северному флоту: «Подобные рейды на территории города Мурманска проводятся регулярно и будут продолжены в дальнейшем».
Комментарии
