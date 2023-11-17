День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.11.23 19:30
В Мурманске состоялась официальная церемония открытия юбилейного кинофестиваля «Северный характер»
Северян ждут показы документального, короткометражного и полнометражного кино, снятого в Мурманской области. Так же состоятся премьеры лент молодых авторов, которые реализовали свои идеи с помощью губернаторского гранта. Всего зрителям покажут более 70 картин разных жанров.
Основной площадкой выступает кинотеатр «Мираж Синема», также организаторы открыли уличные кинотеатры на улице Воровского и на площадке молодёжного пространства «Контейнер холл».
Насладиться новинками мурманчане и гости города смогут до 19 ноября включительно.
Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Я хорошо помню, как мы его проводили первый раз. Действительно, фестиваль стал визитной карточкой культурной жизни нашего заполярного края. Программу, которую мы видим сегодня, тех мастеров, которых мы можем увидеть сегодня, завтра, послезавтра, в эти дни - это ещё раз подчеркивает, что фестиваль заслужил своё признание».
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