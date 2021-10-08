В Мурманске состоялась передача Боевых Знамён частей Красной Армии

Мурманская область обладает богатой историей ратных подвигов. Многие горожане помнят об этом, а для того, чтобы и потомки не забывали прошлого своей малой Родины, Северный флот передал гражданским музеям города и области исторические боевые знамёна.

Ни дождь, ни ветер не смогли помешать торжественной церемонии передачи исторических Боевых Знамён частей Красной Армии. Предметы истории перейдут на хранение от Северного флота в музеи области. Скорее всего реликвии станут частями действующих экспозиций.

Игорь Курочкин, заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе: «Я уверен, что мы будем и далее производить процедуру передачи подобных реликвий – наших армейских реликвий, святынь в учреждения культуры области и тех регионов, в которых, ну, в зоне которых находятся части, соединения Северного флота».

В церемонии приняли участие военнослужащие Мурманского гарнизона, североморские юнармейцы и морские кадеты, представители музеев Кандалакши, Мурманска, Никеля, Полярного и Североморска. Передача Боевых Знамён из хранилищ центрального музея Вооружённых Сил состоялась по распоряжению министра обороны Сергея Шойгу.