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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.10.21 19:30

В Мурманске состоялась первая спартакиада для региональных чиновников

33 команды представителей областных ведомств, а также органов местного самоуправления муниципалитетов региона сразились в силе и ловкости в Легкоатлетическом манеже в Долине Уюта.

В Долине Уюта состоялся первый фестиваль спорта для сотрудников исполнительных органов власти региона. Такие спортивные выходные не могли пропустить и представители самого большого ЗАТО области. Александровские спортсмены-любители вышли на старт с боевым задором.

Ольга Компаниец, заместитель начальника Управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск: «Нас выбрали для участия от всего нашего муниципального образования, а оно у нас очень большое. Очень ответственно сегодня выступать и представлять ЗАТО Александровск».

Соревнование состояло из командного преодоления полосы препятствий. Стартовали игроки с упражнения из кроссфита – перекидывания тяжёлой автомобильной покрышки. Далее – серия этапов с мячами, включая приседания, перешагивания и броски в кольцо, и завершали командной работой в переносе снаряда на плечах.

Екатерина Андреева, ведущий специалист Отдела по мобилизационной работе и режиму администрации ЗАТО Александровск: «Очень интересные эстафеты, я думаю, что мы со всем справимся».

Сергей Телегин, главный специалист Управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск: «Для меня здесь нет ничего нового. Все упражнения, связанные с перетаскивание тяжестей и преодолением препятствий, это то, чем и занимаются работники ОГВ и ОМС».

А вот представители ещё одного закрытого города области – Заозерска столкнулись с проблемой, которую заранее было предусмотреть довольно непросто.

Надежда Полежаева, ведущий специалист юридического отдела администрации ЗАТО город Заозёрск: «Конкурс «Гусеничка» - тяжёлые мешки, а у нас разный рост».

Как и предполагалось, команд из Мурманска было абсолютное большинство – это различные ведомства и отделы администрации города и правительства области. У каждой сборной свои болельщики и группы поддержки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Конечно, я болею за свою команду: это вся моя большая команда, у которой есть дух соперничества, а с другой стороны, слаженная командная работа».

Однако, как и в любом соревновании, победа зависит от силы, скорости и ловкости участников. А лучшей в этом оказалась команда администрации Апатитов. На втором месте - сотрудники аппарата правительства Мурманской области, «бронза» досталась команде Североморска.

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