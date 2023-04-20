В Мурманске состоялась практическая конференция для технических специалистов в сфере информационной безопасности «ТехноФест»

Один из ведущих разработчиков средств защиты информации компания «ИнфоТеКС» собрала более 100 специалистов в области информационной безопасности государственных и коммерческих структур Мурманской области.

В формате «без галстуков» состоялась конференция на тему информационной безопасности. Организатором этого события выступила профильная компания из Москвы. Она входит в топ-10 крупнейших в России в сфере защиты информации. Сотрудники компании приехали в Мурманск, чтобы рассказать о продуктах и решениях, позволяющих проектировать и внедрять эффективные системы информационной безопасности.

Программа «ТехноФеста» состояла из теоретической и практической частей.

Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании: «Мы привезли сюда не только свои доклады и себя. Мы привезли большой стенд. На стенде представлены практически все наши продукты. Можно подойти, потрогать руками, понажимать на кнопки. Все продукты сопровождают наши специалисты, отвечают на любые вопросы, поэтому мы максимально постарались приблизить свои продукты, себя, как разработчиков, к вашим специалистам. Надеемся, что это получится».

Конференц-зал условно был разделён на красную и синюю зоны по разным докладам. Участники в реальном времени могли прослушать лекции экспертов с помощью наушников, при этом свободно передвигаться по любым локациям. Помимо докладов на учебно-тренировочных платформах были организованы киберучения.

Сергей Нейгер, директор по развитию бизнеса компании «Перспективный мониторинг»: «Мы создадим специально для участников киребучений модель инфраструктуры организации, атакуем её. Задача участников киберучений будет в том, чтобы найти эти негативные воздействия, обнаружить негативные последствия, устранить их, устранить уязвимости, которые есть в инфраструктуре и, если им это удастся, мы будем считать их молодцами, они справились с задачей».

Для выполнения этого задания участники разделились на группы – мониторинга и реагирования.

В конференции приняли участие технические специалисты из разных организаций Мурманской области.

Анна Карелина участница конференции: «В связи с международными событиями, в силу нового законодательства ужесточаются требования к информационной безопасности. Для нашего учреждения это новое направление и мы пришли узнать что-то новое, чему-то новому поучиться».

Максим Лешуков, участник конференции: «Присутствует такая практика, приходится постоянно с этим сталкиваться. Очень хорошо, когда это можно пресечь на какой-то ранней стадии. Был опыт «расхлёбывания» глубоких последствий».

Антон Уланенков, участник конференции: «В этом году мы познакомились с их подразделением, которое занимается как раз расширенным детектированием по информационной безопасности. Очень плодотворное сотрудничество и в плане понятности, и доступности оборудования, возможности протестировать новые появляющиеся образцы. Очень внятная техническая поддержка и интересные люди».

«ТехноФест» регулярно проходит как в Москве, так и в регионах страны.