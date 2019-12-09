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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.12.19 19:30

В Мурманске состоялась премьера иммерсивного спектакля Арктического театра «Мурманск 4145»

Группа в необычных наушниках, гуляющая по территории Мурманского морского вокзала вовсе не туристы или участники необычного флэш-моба. Это зрители, а точнее слушатели нового аудио-спектакля «Мурманск 4145», который поставил Арктический театр. Участвовать в интерактивном действии, которое принято называть иммерсивным, одновременно могут 40 человек - именно столько наушников есть в распоряжении коллектива. 

«И актером, и режиссером, и сценографом во всем этом выступает город,  - рассказывает Евгений Гоман, режиссёр Арктического театра, - его жители, улицы, дома и так далее. Мы ходим по памятным местам, по дворам, слушаем исторические факты о Мурманске в очень необычной интересной форме».

Спектакль длился около полутора часов. За это время зрители успевают пройти путь от причала до площади Пять Углов и узнать  много интересного о военном Мурманске.

«Это спектакль, где мы историю преподносим через искусство. И, наверное, это главная задача, чтобы люди совершенно по-другому посмотрели на далёкие события, - говорит Евгений Гоман, режиссёр Арктического театра. Например, памятник Анатолию Бредову по дороге будет, мы мимо него проходим каждый день практически. Но когда ты проходишь мимо с комментариями и музыкальным сопровождением, то на него будешь смотреть по-другому».

Озвучил необычный спектакль мурманский диктор Андрей Жданов. Актёры Арктического театра тоже исполнили несколько ролей. Сценарий написан по собранным архивным данным. Огромную помощь в его создании оказал Мурманский морской торговый порт, который в годы войны был главной артерией ленд-лиза между союзниками и СССР. Через предприятие прошли более 2 миллионов тонн различных грузов, а под бомбежками на посту погибли 103 портовика, 317 – получили ранения.

«2020 год – год  празднования 75-й годовщины Великой Победы, - отмечает Алексей Рыкованов, генеральный директор Мурманского морского торгового порта. - Мурманский морской торговый порт гордится и ценит возможность прикоснуться к истории и принять участие в проекте, организованном Арктическим театром в городе-герое».

«Эта память дорогого стоит. Я надеюсь, что это первый шаг, потом такого рода  исторические реконструкции, и не только посвященные войне, но и развитию города Мурманска, мы будем развивать», - отметил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

Тем, кто не успел присоединиться к иммерсивному спектаклю о военном Мурманске, ещё представится шанс это сделать. Создатели постановки обещают проводить показы по несколько раз в неделю. Точное расписание можно узнать на сайте Арктического театра.

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