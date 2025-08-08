В Мурманске состоялась пресс-конференция, посвящённая Дню строителя

Прошла встреча символично - на крыше строящегося нового корпуса Мурманского онкодиспансера.

С 2019 года в регионе построили или капитально отремонтировали 235 социальных учреждений. В этом году в работе, согласно данным областного Минстроя, более 100 объектов. В их числе, например, реконструкция здания бывшего кинотеатра «Родина» и строительство нового хирургического корпуса онкодиспансера.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «У нас прошёл МАФ. По его итогам был дан ряд поручений в рамках реализации мастер-планов. В них обозначены все ключевые объекты: это и кампус мирового уровня, и строительство новых школ, строительство детской областной больницы, модернизация взрослой областной больницы… Объектов много, но все зависит от того, когда мы получим подтверждение от федерального правительство по каждому конкретному объекту».

Продолжается реализация пилотного для России проекта «Реновация ЗАТО». Комплексный план до 2026 года уже включает примерно 1400 объектов.

Ольга Вовк, заместитель губернатора Мурманской области: «Программа по реновации ЗАТО является уникальным кейсом для страны… На прошлой неделе мы с губернатором были в Министерстве обороны РФ, где совместно с МинВостоком проводили совещание, формировали план на 2027-2030 годы по поручению президента… Обо всём договорились - по сохранению темпов финансирования и по объёмам мероприятий».

В настоящее время на территории Мурманска и Колы идёт строительство жилья частными застройщиками. В активной стадии возведения на сегодняшний день находятся 20 многоквартирных домов. В 2025 году показатель нацпроекта по вводу жилья выполнен досрочно. Дополнительной поддержкой, направленной на улучшение жилищных условий граждан, остаётся программа «Свой дом в Арктике».

Александра Карпова, и.о. министра строительства Мурманской области: «На сегодняшний день уже выдано 225 сертификатов на общую сумму 214 млн рублей. За период действия программы возведено 1147 объектов. 582 гражданина зарегистрировали право собственности на индивидуальные жилые дома площадью более 50 тысяч кв. метров. Это говорит о том, что строительных организаций хватает и граждане с удовольствием строят своё жильё».

Благодаря поддержке федерального и регионального правительства был проведён большой объём работ по капитальному ремонту. В 2025 году запланирована реконструкция ещё 689 объектов.

Юлия Барсукова, генеральный директор НКО «Фонд капитального ремонта Мурманской области»: «У нас в региональной программе более шести тысяч многоквартирных домов. Программа рассчитана на 30 лет. Первая десятилетка прошла в хорошем темпе – капремонт более 2000 многоквартирных домов. Конечно, самый большой объём и самый необходимый ремонт – это в ЗАТО. С 2019 ода мы дополнительно на этих территориях провели ремонт в более чем 190 многоквартирных домов».

Всего в ближайшие 10 лет в Мурманской области, в том числе и в рамках мастер-планов опорных агломераций Арктической зоны, планируется возвести более 1 млн кв. метров жилья.