В Мурманске состоялась пресс-конференция, посвященная планам развития муниципалитета в 2021 году

О том, какие изменения ждут столицу Заполярья, рассказали главы города Евгений Никора и Андрей Сысоев.

Вопреки ожиданиям, пресс-конференция началась не с обсуждения планов на 2021 год, а с награждения журналистов. Главы города поблагодарили СМИ за объективное и всестороннее освещение жизни Мурманска и его жителей. Среди награжденных и сотрудники телеканала «Арктик-ТВ».

Руководство Заполярной столицы отметило, что этот год – особенный для Мурманска, ведь городу исполняется 105 лет.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Главным событием 2021 года станет 105-я годовщина города-героя. Время бежит очень быстро. Казалось бы, совсем недавно мы отмечали столетие города-героя. Наверное, то, что нужно отметить в первую очередь, что для города эти пять лет были временем развития».

Юбилей у города внушительный, задачи соответствующие. За прошлый год в Мурманске появилось большое количество детских и спортивных площадок, обновились дворы и дороги, был проведён ремонт во многих учебных заведениях города. Большинство этих изменений стали возможны благодаря национальным проектам, реализация которых продолжится и в этом году.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «В 2021 году город Мурманск участвует в реализации 10 региональных проектов, направленных на достижение показателей шести национальных проектов. Почему я на это обращаю внимание? Потому что национальные проекты — это тот скелет, фундамент, на основе которого мы строим свою работу. Мы понимаем, что национальные проекты - это конкретные цели, конкретные задачи, которых мы должны достичь».

Например, в рамках проекта «Демография» в Мурманске строят сразу два детских сада - на улицах Капитана Орликовой и Достоевского. Для юных северян постарше - в планах строительство новых школ, отвечающих всем современным требованиям. Но не стоит забывать и о тех образовательных учреждениях, которые уже посещают мурманчане».

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Одна из основных задач – это поддержание тех помещений, которые сегодня уже существуют в системе образования, поддержание их в не просто рабочем состоянии, а в том числе, отвечающим самым современным требованиям».

Ответили главы и на острые вопросы журналистов. Один из них касался недавнего решения горсвета о применении к депутату Хабарову, которого исключили из партийных рядов за сокрытие недвижимость и счёта за границей, дисциплинарной отвесности. Говоря простым языком – пожурить, как провинившегося школьника. Мэр Мурманска такую меру наказания считает оправданной.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Совет принимал это решение коллективно по результатам серьёзного расследования, которое проводилось дисциплинарной комиссией Совета депутатов и нормативной комиссией Совета депутатов. И ещё раз повторяю, что это голосование было консолидированным, три человека было против».

Такое решение многие могут назвать спорным, подробнее о нём мы уже рассказывали в прошлом выпуске новостей.