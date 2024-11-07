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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.11.24 19:30

В Мурманске состоялась презентация книги «Записки партизана»

Её автор командир партизанского отряда «Советский Мурман» Сергей Куроедов.

В прошлом году сотрудники культурного центра УМВД Мурманской области, работая в архиве, обнаружили рукописи Сергея Демьяновича Куроедова. До войны он служил в органах НКВД. А с 1942-го по 1944 год был командиром партизанского отряда «Советский Мурман», который совершал походы в тыл врага и внёс существенный вклад в Петсамо-Киркенескую операцию. 

Валерия Филиппова, начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области: «Когда мы стали узнавать, оказалась, что эти рукописи ранее не издавались. Поэтому руководством УМВД было принято решение восстановить эти рукописи. И сегодня мы представляем широкой аудитории книгу, которая называется «Записки партизана».

163 страницы, описывающие жизнь отряда «Советский Мурман», были вручную перепечатаны и собраны в книгу. Она рассказывает о разведывательно-диверсионных операциях советских партизан и открывает трогательные моменты из жизни военных.

Открыл церемонию праздничной презентации книги начальник УМВД России по Мурманской области Алексей Веселовский.

Валерия Филиппова, начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области: «Человек из простой крестьянской семьи, не имеющий специального художественного литературного образования. Он смог простым, доступным языком описать подвиг советского солдата, труженика тыла, которые своим героическим подвигом освободили нашу страну от фашизма и дали нам возможность жить».

Сотрудники УМВД России по Мурманской области, ветераны, школьники и представители администрации города сегодня первыми увидели книгу «Записки партизана».

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Когда мы прикасаемся к рукописям, которые были сделаны непосредственно в те годы, в годы войны, то открываются факты, которые не являются художественным вымыслом. Они являются непосредственной передачей эмоциональной и исторической правды тех событий, которые происходили. И это прикосновение очень трогательно для меня лично. Я уверена, что для всех, кто присутствует сегодня на презентации этой книги, тоже».

Так вышло, что книга вышла в свет в знаменательный для всей Мурманской области год. Недавно северяне отметили 80-летие освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков.

 Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «В год восьмидесятилетия - это особый для нас год, для мурманчан. И здесь, в этой книге, доступным, простым языком рассказывается про жизнь, про быт и про то, как выполняли боевые задачи, как воевали. Очень много моментов, которые, я уверен, заинтересуют всех: от мала до велика. Книга для всех поколений».

Воспоминания тех страшных лет, собранные в одной книге, стали символичным напоминанием, что события и герои прошлого не смогут долго оставаться неизвестными.

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