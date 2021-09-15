Новые резиденты Арктической зоны РФ от Мурманской области откроют производство мебели и творческое пространствоБанк России и ЦУР Мурманской области начинают совместную работу по противодействию кибермошенничеству
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.09.21 19:30

В Мурманске состоялась презентация молодёжного хоккейного клуба «Арктика»

На арене Ледового дворца в Мурманске зрители впервые увидели лица будущих заполярных чемпионов.

Долгие годы многие жители Мурманска буквально мечтали о развитии хоккея с шайбой в нашем регионе и конечно, о создании собственной молодёжной команды. Чаяниям суждено было сбыться. Теперь Мурманскую область официально представляет клуб «Арктика».

Андрей Шишко, директор по развитию и продвижению молодёжного хоккейного клуба «Арктика»: «Мурманская область действительно долго шла к тому, чтобы появился молодёжный хоккейный клуб. Хочется выразить слова благодарности губернатору Мурманской области Андрею Владимировичу Чибису, потому что по его инициативе, с его поддержкой, клуб был создан. Мы надеемся, что игроки не подведу руководство Мурманской области и покажут все свои качества. Мы сможем выйти в плейофф и побороться за кубок регионов».

Главным тренером «Арктики» стал Александр Юньков из Хабаровска. Заслуженный хоккеист, участник девяти игровых сезонов Континентальной хоккейной лиги. Александр выступал за московский «Спартак», а теперь тренирует наши спортсменов.

Александр Юньков, главный тренер молодёжного хоккейного клуба «Арктика»: «Для меня это большое и хорошее предложение, чтобы самому сделать что-то новое. Здесь руководство предоставило мне возможность это реализовать. Раскрыть ребят, сделать что-то своё, что я бы хотел внедрить в хоккей».

Игроками «Арктики» стали 29 спортсменов из разных городов страны - от Москвы до Владивостока. Есть и наши заполярные хоккеисты. Например, мурманчанин Артём Пшеничкин больше 11 лет занимается этим спортом. Пошёл по стопам отца, признается молодой человек. Для него это прекрасный шанс развиваться в хоккее.

Торжественная презентация ледовой дружины началась с театрализованного вступления, проезда команды. Также игрокам вручили именные майки-джерси. Затем губернатор Андрей Чибис сделал символическое первое вбрасывание шайбы в игру, а капитан Камиль Ахмадуллин «распечатал» ей ворота.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я очень рассчитываю, что большое количество болельщиков будет приходить на игры нашей команды. Рассчитываю на то, что наши хоккеисты будут уверенно, смело и активно бороться за победу. Ну, а мы будем поддерживать наших хоккеистов».

В этом сезоне заполярные хоккеисты  примут участие в играх Национальной молодёжной хоккейной лиги. Им предстоит провести за «Арктику» 20 гостевых и 20 домашних матчей в рамках регулярного первенства в дивизионе «Запад». Первая выездная игра в сезоне состоятся уже в эти выходные, наши хоккеисты сойдутся с клубом «Россошь» из Воронежской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Ирина Константиновна
10.09.21 17:59
Печальная статистика на фоне активного развития региона.
Комментарий к новости:Тревожная демография: рожаем меньше, смертность растёт, браков и разводов больше
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
09.09.21 15:47
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! 8 сентября 2021 года в России-страдалице произошла трагедия - погиб Министр МЧС Евгений Зиничев. Весь коллектив и всех учащихся МБОУ КШМ
Комментарий к новости:Губернатор и правительство Мурманской области выразили соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева
Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Опасаемся ковида, но не забываем о гриппе – Артём Ладыгин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире22:00«Второе дыхание». Художественный сериал, 9 серия (16+)23:00«Цвет власти». Тематическая программа (12+)23:30«Фобия». Научно-популярная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Банк России и ЦУР Мурманской области начинают совместную работу по противодействию кибермошенничеству-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 13 копеек, евро – почти на 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Атомщики Кольской АЭС рассказали армянским журналистам об опыте модернизации энергоблоков ВВЭР-440-PRO ЖКХ (18+)Каждый тревожный сигнал - на особом контроле администрации Мурманска-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Росимущество поддержало идею Народного фронта передавать конфискат нуждающимся
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика