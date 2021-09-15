В Мурманске состоялась презентация молодёжного хоккейного клуба «Арктика»

На арене Ледового дворца в Мурманске зрители впервые увидели лица будущих заполярных чемпионов.

Долгие годы многие жители Мурманска буквально мечтали о развитии хоккея с шайбой в нашем регионе и конечно, о создании собственной молодёжной команды. Чаяниям суждено было сбыться. Теперь Мурманскую область официально представляет клуб «Арктика».

Андрей Шишко, директор по развитию и продвижению молодёжного хоккейного клуба «Арктика»: «Мурманская область действительно долго шла к тому, чтобы появился молодёжный хоккейный клуб. Хочется выразить слова благодарности губернатору Мурманской области Андрею Владимировичу Чибису, потому что по его инициативе, с его поддержкой, клуб был создан. Мы надеемся, что игроки не подведу руководство Мурманской области и покажут все свои качества. Мы сможем выйти в плейофф и побороться за кубок регионов».

Главным тренером «Арктики» стал Александр Юньков из Хабаровска. Заслуженный хоккеист, участник девяти игровых сезонов Континентальной хоккейной лиги. Александр выступал за московский «Спартак», а теперь тренирует наши спортсменов.

Александр Юньков, главный тренер молодёжного хоккейного клуба «Арктика»: «Для меня это большое и хорошее предложение, чтобы самому сделать что-то новое. Здесь руководство предоставило мне возможность это реализовать. Раскрыть ребят, сделать что-то своё, что я бы хотел внедрить в хоккей».

Игроками «Арктики» стали 29 спортсменов из разных городов страны - от Москвы до Владивостока. Есть и наши заполярные хоккеисты. Например, мурманчанин Артём Пшеничкин больше 11 лет занимается этим спортом. Пошёл по стопам отца, признается молодой человек. Для него это прекрасный шанс развиваться в хоккее.

Торжественная презентация ледовой дружины началась с театрализованного вступления, проезда команды. Также игрокам вручили именные майки-джерси. Затем губернатор Андрей Чибис сделал символическое первое вбрасывание шайбы в игру, а капитан Камиль Ахмадуллин «распечатал» ей ворота.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я очень рассчитываю, что большое количество болельщиков будет приходить на игры нашей команды. Рассчитываю на то, что наши хоккеисты будут уверенно, смело и активно бороться за победу. Ну, а мы будем поддерживать наших хоккеистов».

В этом сезоне заполярные хоккеисты примут участие в играх Национальной молодёжной хоккейной лиги. Им предстоит провести за «Арктику» 20 гостевых и 20 домашних матчей в рамках регулярного первенства в дивизионе «Запад». Первая выездная игра в сезоне состоятся уже в эти выходные, наши хоккеисты сойдутся с клубом «Россошь» из Воронежской области.