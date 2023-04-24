В Мурманске состоялась презентация нового вида оказания медицинских услуг в поликлинике имени Пирогова

Центр имени Пирогова федерального медико-биологического агентства наращивает в регионе оказание услуг по эндоваскулярной хирургии. Этот метод считается очень щадящим для пациентов, ведь врач оперирует через проколы с помощью специальных инструментов. Этому посвятили большую конференцию, которая состоялась в Мурманске.

Олег Минин, руководитель ММЦ имени Н.И. Пирогова ФМБА России: «Это не новый вид медицинской помощи для учреждения ФМБА на территории Мурманской области. Мы наращиваем объём оказания медицинской помощи по данному профилю – эндоваскулярной хирургии и наращиваем объём пациентов».

Оборудование для такого вида операций закупили ещё в ноябре прошлого года. Нужные навыки для работы с аппаратами получили и хирурги ФМБА.

Михаил Воронин, врач-эндоваскулярный хирург ММЦ имени Н.И. Пирогова ФМБА России: «Три дня первые, когда были первые вмешательства, то мы работали с инженерами-производителями оборудования. Мы отладили оборудование под работу хирурга и сейчас оборудование используется в полной мере на всей стопроцентной мощности и тех задач, которые ставятся для выполнения тех или иных вмешательств».

Большинство вмешательств - это лечение сердечно-сосудистых заболеваний. Эти недуги остаются одной из самых острых проблем, связанных с повышенной смертностью. Но новые технологии меняют ситуацию в лучшую сторону.

Михаил Воронин, врач-эндоваскулярный хирург ММЦ имени Н.И. Пирогова ФМБА России: «Открываются новые возможности, они позволяют нам применять те методы, которые ранее были невозможны. С помощью малоинвазимных технологий можно оказывать помощь пациентам с атраскаотическими поражениями практически всего артериального русла, восстанавливая кровоток и нормализуя функцию органов, будь то сердце, головной мозг, почки, артерии нижних конечностей».

Ставку делают на доступность такого рода помощи для граждан, проживающих в ЗАТО.

Олег Минин, руководитель ММЦ имени Н.И. Пирогова ФМБА России: «Прежде всего, мы оказываем помощь всем жителям Мурманской области по этому профилю, но основной упор мы делаем на ЗАТО».

По словам специалистов центра имени Пирогова, они работают с врачами других учреждений, проводят консультативные приёмы в ЗАТО: делается всё, чтобы обеспечить более тщательный отбор пациентов и раннюю диагностику заболеваний.