В Мурманске состоялась презентация новой модификации легендарного «Порш 911»

Событие привлекло не только владельцев представительского авто, но и потенциальных покупателей, которые только присматривают себе немецкий автомобиль.

Икона стиля и скорости - немецкие автомобиль марки «Порше» никогда не были продуктом массовым и тем более дешевым. Людей, которые могут себе позволить купить породистый спорткар из Штутгарта в нашем городе немного, но они есть. Именно поэтому представители одного из дилерских центров представили в Мурманске новое поколение легендарного «911».

«Это не внедорожник, это наше сердце, сердце «Порша» - это «911». Это самый спортивный автомобиль, это легенда, - утверждает Андрей Новиков, директор по продажам дилерского центра. - Он позиционировался, позиционируется и будет позиционироваться как истинно спортивный автомобиль. Поэтому в дизайне любого нашего автомобиля, посмотрев, как выглядит «911», вы увидите черты именно той машины, что скрыта».

Скептики, отшутятся, мол, машина из поколения в поколение почти не меняется, а те, кто разбирается в конструкции, скажут, что машина похожа по компоновке на «Запорожец», двигатель-то размещён позади. А историки автомобильного мира вспомнят массовый и не менее известный фольксваген «Жук», который своими обводами и «круглыми» фарами похож на 911. Но главное, что даже несведущий в автомобилях человек отличит «Порше» благодаря индивидуальному дизайну, продуманному до мелочей.

«Он никогда не перейдёт в масс-бренд, это определённый уровень, определённый статус, это автомобили с внутренним миром, душой, - говорит Андрей Новиков, директор по продажам дилерского центра. - Он обладает выдающимися динамическими характеристиками: управляемостью, великолепной тормозной системой. Эти машины не требуют доработки».

Стоимость таких автомобилей стартует со смелой отметки в 5 миллионов рублей. За эту сумму в нашем городе можно купить квартиру и даже не одну. Стоимость владения такой игрушкой тоже немаленькая, за один транспортный налог и налог на роскошь будущему владельцу придётся выложить немаленькую сумму, но как говорят те, кто уже приобрел такой автомобиль, это того стоит.