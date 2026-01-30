В Мурманске состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Чибиса с генеральным консулом Республики Беларусь в Санкт-Петербурге Николаем Рогожником

Стороны обсудили текущее состояние и новые направления партнёрства в торгово-экономической и логистической сферах.

Глава региона отметил, что Беларусь много лет является надёжным партнёром и другом для Кольского Заполярья. Взаимодействие активно развивается в экономике и социальной сфере.

Генконсул Николай Рогожник подтвердил слова Андрея Чибиса о плодотворном сотрудничестве.

Особое внимание в ходе беседы было уделено проработке совместного проекта по созданию многофункционального терминала для перевалки грузов, который откроет новые возможности для транспортировки по Трансарктическому транспортному коридору и Севморпути.