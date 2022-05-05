В Мурманске состоялась репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Великой Победы

Это первая репетиция парада в Мурманске с участием техники. Конечно, городским водителям пришлось потерпеть ограничения по проезду по главному проспекту города. Но это того стоит.

Впереди механизированной колонны – легендарный т-34. За ним современные бронированные машины.

На прогон парада в это день вышли не только военные, чеканили шаг по проспекту Ленина и мурманские юнармейцы.

Максим Буров, командир юнармейского парадного расчёта: «Это пятый расчёт и пятый парад будет у меня. Подготовка началась ещё с ноября месяца».

По словам представителей патриотического движения, конкурсный отбор для участия в параде провели ещё в декабре.

Генеральные репетиции военных парадов в Мурманске и Североморске состоятся вечером 6 мая.