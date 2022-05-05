День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.05.22 19:30
В Мурманске состоялась репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Великой Победы
Это первая репетиция парада в Мурманске с участием техники. Конечно, городским водителям пришлось потерпеть ограничения по проезду по главному проспекту города. Но это того стоит.
Впереди механизированной колонны – легендарный т-34. За ним современные бронированные машины.
На прогон парада в это день вышли не только военные, чеканили шаг по проспекту Ленина и мурманские юнармейцы.
Максим Буров, командир юнармейского парадного расчёта: «Это пятый расчёт и пятый парад будет у меня. Подготовка началась ещё с ноября месяца».
По словам представителей патриотического движения, конкурсный отбор для участия в параде провели ещё в декабре.
Генеральные репетиции военных парадов в Мурманске и Североморске состоятся вечером 6 мая.
Комментарии
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Последние комментарии
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
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