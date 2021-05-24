В Мурманске состоялась торжественная церемония открытия памятного бюста писателю, поэту и журналисту Виктору Тимофееву

Это событие было приурочено ко Дню славянской письменности и культуры.

Бюст Виктору Леонтьевичу Тимофееву установили на Аллее писателей возле Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

Своим слогом публицист воспевал красоту Кольского края и рассказывал о тяжёлом морском промысле. В церемонии открытия памятника приняли участие писатели, литераторы, библиотекари, музейные работники и студенты.

О том, каких трудов стоили Тимофееву стихи и произведения, может рассказать один человек – это верная спутница, муза и любовь всей жизни поэта Валентина Тимофеева. С гордостью и лёгкой дрожью в голосе она вспоминает о достижениях мужа.

Валентина Тимофеева, вдова Виктора Тимофеева: «Если о Викторе Леонтьевиче говорить, конечно, человек рождается талантливым и он не знает, но потом это пробивается. Даже самые первые строчки, когда он подъезжал 16-летним мальчиком к Мурманску, он непроизвольно сказал: «Сердите, встречают, пришельцы в Хибинах, даже не снимают шапки - не перед кем».

С особой теплотой и почтением вспоминают журналиста и коллеги по работе. По словам Валентины Веселовской, поддержка его была неоценима. На протяжении шести лет он был её наставником, самым первым учителем в профессии и самым главным учителем по жизни.

Валентина Веселовская, коллега Виктора Тимофеева

Особое отношение писатель имеет к празднованию Дня славянской письменности и культуры в Мурманске. Именно он принимал участие в доставке памятника Кириллу и Мефодию в столицу Кольского Заполярья. Взять на себя и ответственность по созданию бюста великому поэту решил мурманский скульптор Александр Арсентьев – он был знаком с Тимофеевым лично.

Александр Арсентьев, скульптор: «Виктор Леонтьевич - человек-легенда. Он меня поразил своей деликатностью, какой-то внутренней интеллигентностью».

По окончании церемонии неравнодушные мурманчане и те, кто был знаком с Виктором Тимофеевым, возложили цветы к бюсту выдающегося поэта.