В Мурманске состоялась торжественная церемония приведения к присяге новобранцев заполярного ОМОН «Медведь» Росгвардии

Ряды отряда пополнили 15 молодых сотрудников.

Каждый из них в торжественной обстановке дал клятву служить на благо Отечества.

Перед тем, как стать частью спецподразделения, росгвардейцы в течение трёх месяцев проходили профессиональное обучение. По его окончанию они успешно сдали квалификационный экзамен.

Сотрудники ведомства уже приступили к исполнению обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению безопасности северян в регионе.