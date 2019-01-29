В Мурманске состоялась творческая встреча с писателем Юрием Гутяном

Она была посвящена 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Ветеран-афганец рассказал о том, какой была эта война, поделился воспоминаниями о жизни в горячих точках.

Член Союза писателей России Юрий Гутян – подполковник запаса, ветеран военных действий в Афганистане. В основу его произведений легли реальные факты и события, человеческие судьбы и ужасы войны, то, что когда-то он сам увидел и пережил в горах Средней Азии. Его перу принадлежат произведения «Боевой режим», «Боевые. Глазами авианаводчика», первый том «Книги памяти о ветеранах боевых действий». Сегодня Юрий Станиславович занимается патриотическим воспитанием молодёжи, участвует в работе ветеранских организаций и литературных объединений. К 30-летию особой для него и для всей огромной страны даты - вывода советских войск из Афганистана в столице Заполярья организованы творческие встречи с писателем.

- Вы посмотрите по истории. Первые годы после Великой Отечественной войны, в основном, это боль. Гордость и боль. Дальше, боль немного стихает, наступает осмысление, - говорит Юрий Гутян, писатель. - Самые яркие воспоминания об Отечественной войне получились в 1975 году, 30 лет после Победы. Сейчас 30 лет после вывода из Афгана. Основополагающим моментом мировоззрения стали дедушки и отцы.

Почтить память тех, кто пал на поле боя в юном возрасте, узнать о жизни в горячих точках, собрались дети и взрослые не только из Мурманска. Солдаты из флотской столицы, такие же молодые и сильные ребята, как и те, чья жизнь трагически оборвалась в Афгане, с тоской и болью смотрят на кадры хроники...

- Это самая интересная часть встречи, потому что от ребят, особенно от аудитории в возрасте 12-14 лет, которые наиболее откровенны, они не щадят того, кто отвечает, - отмечает Юрий Гутян, писатель. – Формулировки от них бывают довольно таки жесткими, отвечать сложно на их вопросы. А отвечать нужно так, чтобы было доступно для их возраста.

Юрий Станиславович также автор и председатель жюри ежегодного областного литературно-краеведческого конкурса, посвященного памятной дате России - 15 февраля – Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.