В Мурманске состоялась VI научно-практическая конференция «Рыбная промышленность Северного бассейна в современных условиях»

Мероприятие было организовано Союзом промышленников и предпринимателей Мурманской области.

В событии приняли участие представители рыбопромысловой отрасли, науки и образования, а также органов власти. Многие приехали из других регионов, например, из Республики Карелия, Калининградской области или Приморского края.

Главная цель встречи - поделиться с коллегами опытом, обозначить имеющиеся проблемы и дать толчок для их решения с помощью и регионального, и федерального правительств.

Почётным гостем конференции стала министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области. Зинаида Середа отметила, что рыбная отрасль - одна из важнейших для региона.