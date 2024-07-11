В Мурманске состоялась восьмая стратегическая сессия «Заполярье в движении: новые пути, новые возможности»

Такие мероприятия помогают выработке предложений для внесения их в стратегию социально-экономического развития Мурманской области «На Севере – жить». В этот раз участники обсуждали направления развития региона, посвящённые дорогам и транспорту – важным составляющим комплексного подхода в улучшении качества жизни северян.

Главными задачами этой стратегической сессии стало обсуждение проектов, а также обмен опытом и идеями. Во время активных дискуссий участники обсудили шаги развития транспортной и дорожной сфер региона.

Артур Попов, руководитель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации облдумы: «От меня есть предложения социальной направленности».

Основная цель встречи – подготовка инициативных предложений, направленных на создание комфортной среды для жизни за счёт повышения качества дорожной сети, роста уровня защищенности от ДТП, а также обеспечения граждан современным и комфортным общественным транспортом на востребованных маршрутах.

Говорили, например, и о компенсациях студентам оплаты за проезд или создании подземных переходов.

Главное для организаторов стратсессии - получить как можно больше идей от разных групп населения. Не упускают из вида и мнения на вопрос маломобильных групп населения.

Артем Ермоленко, руководитель клуба молодых инвалидов «Валентина – плюс»: «Я поднял самые наболевшие проблемы».

Анна Зорина, председатель Североморского общества инвалидов: «Такие мероприятия важны».

Участвуют в сессиях и представители власти, в том числе профильных министерств и комитетов.

Николай Михайлов, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Прекрасное мероприятие».

В процессе сессии было озвучено много предложений, каждая идея будет рассмотрена и тщательно изучена, самые важные и перспективные решения войдут в обновленную региональную стратегию.