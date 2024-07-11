В Мурманске состоялась восьмая стратегическая сессия «Заполярье в движении: новые пути, новые возможности»
Главными задачами этой стратегической сессии стало обсуждение проектов, а также обмен опытом и идеями. Во время активных дискуссий участники обсудили шаги развития транспортной и дорожной сфер региона.
Артур Попов, руководитель комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации облдумы: «От меня есть предложения социальной направленности».
Основная цель встречи – подготовка инициативных предложений, направленных на создание комфортной среды для жизни за счёт повышения качества дорожной сети, роста уровня защищенности от ДТП, а также обеспечения граждан современным и комфортным общественным транспортом на востребованных маршрутах.
Говорили, например, и о компенсациях студентам оплаты за проезд или создании подземных переходов.
Главное для организаторов стратсессии - получить как можно больше идей от разных групп населения. Не упускают из вида и мнения на вопрос маломобильных групп населения.
Артем Ермоленко, руководитель клуба молодых инвалидов «Валентина – плюс»: «Я поднял самые наболевшие проблемы».
Анна Зорина, председатель Североморского общества инвалидов: «Такие мероприятия важны».
Участвуют в сессиях и представители власти, в том числе профильных министерств и комитетов.
Николай Михайлов, заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области: «Прекрасное мероприятие».
В процессе сессии было озвучено много предложений, каждая идея будет рассмотрена и тщательно изучена, самые важные и перспективные решения войдут в обновленную региональную стратегию.