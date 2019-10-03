В Мурманске состоялась встреча с почётными гражданами

Уже на этих выходных Мурманску исполняется 103 года. Накануне праздника администрация муниципалитета традиционно организовала приём почётных граждан города-героя. Главы отчитались о проделанной работе и побеседовали с пришедшими о том, как ещё улучшить город.

За последние годы в Мурманске изменилось многое. Он стал красивее, чище и светлее. Всё лето городские службы ремонтировали дороги и тротуары, облагораживали скверы. Эти изменения не остались незамеченными для горожан.

Владимир Гроховский, почётный гражданин города-героя Мурманска: «Изменения просто невероятно колоссальные, я считаю. За последние 2-3, ну 4 года. Первое, что нельзя не отметить, я думаю все мурманчане, ну или большинство отмечают, это великолепие парка, который появился у Семёновского озера. Раньше мэры прежние пытались облагородить там территорию, сделать так, чтобы она была уютной, красивой для мурманчан. Потому что Семёновское озеро - это, всё-таки, жемчужина города Мурманска. И вот только администрации нашей сегодняшней, мурманской, удалось сделать так, что шедевром я считаю».

Почётные граждане Мурманска тоже следят за тем, как меняется столица Заполярья. Этому городу они отдали долгие годы своей жизни, трудились на благо мурманчан, не считаясь с трудностями. Сейчас они приходят к городской власти с советами по улучшению муниципалитета.

Андрей Сысоев: «Я не скажу, что мы каждый день общаемся. Но очень часто раздаётся звонок, тот или иной почётный гражданин звонит и говорит, Андрей Иваныч, а вот надо бы нам вот здесь бы встретиться переговорить, а иногда даже не обязательно очная встреча - по телефону. Вот хотелось бы тебе посоветовать, посмотри вот там, хотелось бы доработать, нужно посмотреть, что называется. И тут же весь диапазон нашей городской жизни. Это не значит, что асфальт или там ЖКХ. Ещё раз повторяю, это весь диапазон нашей жизни».

Руководители Мурманска встретились с почётными гражданами, чтобы рассказать о проделанной к дню рождения города работе. Самым важным считают то, что областной центр стал уютным. Прогулки по нему вызывают позитивные чувства.

Тамара Прямикова: «Можно как угодно говорить о чём-то, о том, что сделано, но если ты сам прошёл по городу, у тебя замечательное настроение. Знаете, можно говорить хорошо, хорошо, а настроения нет. И наоборот, ничего не говорить, а просто пройти по нашему красивому осеннему городу. Удивительные краски. Я вообще люблю осень. Ну, фактически, самое любимое время года. И посмотрите, как хорошеет и расцветает город осенью».

Звание почётный гражданин города-героя Мурманска утвердили в 1974 году. По сегодняшний день его удостоились получить 78 человек.