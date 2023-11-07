В Мурманске состоялась встреча участниц конкурса красоты «Сияние Арктики»

Только что прошёл кастинг, во время которого девушки, имели возможность познакомиться, узнать друг о друге больше и понять, с кем им предстоит идти этот путь на протяжении трёх месяцев.

Только что прошёл кастинг, во время которого девушки, имели возможность познакомиться, узнать друг о друге больше и понять, с кем им предстоит идти этот путь на протяжении трёх месяцев.

Помимо знакомства у участниц была запланирована ещё и вкусная и творческая части.

Новый сезон проекта «Сияние Арктики» стартовал! Напомним, что всего на конкурс красоты было подано 87 заявок. Из них отобрали 25. В этот раз участницы встретились, чтобы узнать друг друга получше.

Галина Скибяк, руководитель проекта «Сияние Арктики»: «Главное, чтобы они познакомились межу собой, потому что всё-таки им три месяца придётся контактировать вместе, проходить какие-то определённые этапы. Поэтому нам важно, чтобы у них был коллектив, всё у них было дружно, без какой-то сумасшедшей конкуренции. Нам важно их не загонять, а чтобы они получили удовольствие от самого процесса».

Помимо приятного общения девушки приняли участие и в мастер-классе. На нём они составляли композицию из сухоцвета.

Для кого-то участие в конкурсе красоты – мечта детства, кто-то пришёл сюда, чтобы найти настоящую себя, кто-то – попробовать что-то новенькое.

Алена Осипова, участница конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Это незакрытый гештальт какой-то детский. 18 октября у меня был день рождения, на котором я прописывала желания. Написала, что хочу принять участие в конкурсе красоты. Не знаю, откуда взялось это желание у меня в голове, но оно было написано. А то, что написано, никуда не денешь. И через пару недель буквально я оказалась, благодаря подруге, которая сказала: «Всё, идём!». И я пошла».

Несмотря на то, что в конкурс все девушки пришли с разными запросами, в одном они уверенны точно – такие проекты однозначно нужны. В первую очередь для того, чтобы услышать и понять себя, увидеть свои сильные стороны и начать их использовать.

Марина Живиневич, участница конкурса красоты «Сияние Арктики»: «Когда мы участвуем в этих конкурсах, мы чувствуем себя немного иначе. Мы прокачиваем свою женственность, учимся красиво ходить, учимся улыбаться, взаимодействовать с публикой, с аудиторией. Поэтому считаю, что каждой женщине нужно попробовать себя в такой номинации».

Всю информацию о проекте можно найти в группе в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/shining_of_the_arctic).

Финал конкурса состоится 10 февраля 2024 года.