В Мурманске состоялась встреча участников Ассоциации полярников

Её цель – подведение итогов работы организации. Её участники отстаивают как социальные интересы жителей Заполярья, так и организовывают крупные промышленные проекты.

Участники Ассоциации полярников Мурманской области встретились для подведения итогов работы организации и обсуждения планов на будущий год.

Алексей Казанин, генеральный директор АО «Морская Арктическая геолого-разведочная экспедиция», президент Ассоциации полярников Мурманской области: «Тем людям, которые связывать свою работу с Арктикой и с арктическим регионом иногда не хватает информационного поля. В чём прелесть? Какие существуют виды деятельности работ? На сегодняшний момент все эти направления мы продвигаем».

Помимо этого, участники Ассоциации занимаются профориентацией школьников, развивают движение «Юный полярник» и даже приняли участие в фестивале «Встреча поколений», где молодые дарования обмениваются знаниями с опытными мастерами.

Алексей Фадеев, исполнительный директор Ассоциации полярников Мурманской области: «В этом году мы приняли участие в зарубежных конференциях, посвящённых взаимоотношениям предприятий Кольского полуострова и зарубежных компаний. В частности, в Иране на острове Кешм. Посетили Китайскую Народную Республику в рамках визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Шанхай».

КНР остаётся одним из партнёров по реализации проектов «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2».