В Мурманске состоялась XIV конференция регионального отделения ДОСААФ России по Мурманской области
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - серьёзная структура. Она занимается патриотическим воспитанием молодёжи, прививает подросткам любовь к спорту и помогает армии.
ДОСААФ проводит уроки мужества, даёт старшеклассникам первичные навыки армейской службы, готовит специалистов для Вооружённых Сил России. Дел много, а направление деятельности организации в области определяет совет регионального отделения.
Сергей Тян, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Общественная нагрузка, да, немаленькая. Но у нас все единомышленники и все, кто возглавляют первички, это люди, у которых сердце болит за нашу Родину, за наших детей и наше будущее, которое мы хотим сделать именно хорошее, светлое, доброе».
Несмотря на то, что для страны в целом сейчас довольно непростое время, ДОСААФ, по словам руководителя регионального отделения, фактически переживает второе рождение. В организацию приходят люди, заинтересованные в приумножении мощи России, появляются новые дисциплины или возвращаются те, которые были незаслуженно забыты. В Мурманской области, например, начали развивать прикладную стрельбу. Обучиться этим навыкам может каждый.
Антон Сулоев, председатель регионального отделения ДОСААФ России в Мурманской области: «В настоящее время наши задачи заключаются в том, чтобы объединить всех членов ДОСААФ, привлечь в свой состав как можно больше заинтересованных лиц, которые являются идейными патриотами своей Родины, любят свой дом и Отчизну. Потому что сейчас достаточно сложное время и наша организация переживает второе рождение».
Огромный пласт работы ДОСААФ сегодня касается помощи военнослужащим, участникам специальной военной операции. В такие ячейки людей приглашают после специального отбора, чтобы заранее исключить тех, кто идёт сюда с целью навредить.
Леонид Сулоев, помощник командира войсковой части по работе с верующими военнослужащими: «С начала специальной военной операции мы создали первичное отделение ДОСААФ, где занимаемся проектированием, сборкой беспилотных летательных аппаратов. И второе подразделение - женское - изготавливает маскировочные сети. И помогаем военнослужащим в зоне СВО, собираем гуманитарную помощь, медицину, всё необходимое».
Несмотря на серьёзный подход к кандидатам, тем, кто от всей души готов помочь нашим воинам или вступить в ряды самой организации, здесь всегда рады. Предложить поддержку можно через центральный офис ДОСААФ на улице Дзержинского, 4 областного центра.