В Мурманске состоялась XIV конференция регионального отделения ДОСААФ России по Мурманской области

Выбирали представителей совета. Это люди, которые определят направление деятельности организации на следующие пять лет. Задача важная, особенно сейчас, когда идёт специальная военная операция, участникам которой органы ДОСААФ помогают.

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - серьёзная структура. Она занимается патриотическим воспитанием молодёжи, прививает подросткам любовь к спорту и помогает армии.

ДОСААФ проводит уроки мужества, даёт старшеклассникам первичные навыки армейской службы, готовит специалистов для Вооружённых Сил России. Дел много, а направление деятельности организации в области определяет совет регионального отделения.

Сергей Тян, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Общественная нагрузка, да, немаленькая. Но у нас все единомышленники и все, кто возглавляют первички, это люди, у которых сердце болит за нашу Родину, за наших детей и наше будущее, которое мы хотим сделать именно хорошее, светлое, доброе».

Несмотря на то, что для страны в целом сейчас довольно непростое время, ДОСААФ, по словам руководителя регионального отделения, фактически переживает второе рождение. В организацию приходят люди, заинтересованные в приумножении мощи России, появляются новые дисциплины или возвращаются те, которые были незаслуженно забыты. В Мурманской области, например, начали развивать прикладную стрельбу. Обучиться этим навыкам может каждый.

Антон Сулоев, председатель регионального отделения ДОСААФ России в Мурманской области: «В настоящее время наши задачи заключаются в том, чтобы объединить всех членов ДОСААФ, привлечь в свой состав как можно больше заинтересованных лиц, которые являются идейными патриотами своей Родины, любят свой дом и Отчизну. Потому что сейчас достаточно сложное время и наша организация переживает второе рождение».

Огромный пласт работы ДОСААФ сегодня касается помощи военнослужащим, участникам специальной военной операции. В такие ячейки людей приглашают после специального отбора, чтобы заранее исключить тех, кто идёт сюда с целью навредить.

Леонид Сулоев, помощник командира войсковой части по работе с верующими военнослужащими: «С начала специальной военной операции мы создали первичное отделение ДОСААФ, где занимаемся проектированием, сборкой беспилотных летательных аппаратов. И второе подразделение - женское - изготавливает маскировочные сети. И помогаем военнослужащим в зоне СВО, собираем гуманитарную помощь, медицину, всё необходимое».

Несмотря на серьёзный подход к кандидатам, тем, кто от всей души готов помочь нашим воинам или вступить в ряды самой организации, здесь всегда рады. Предложить поддержку можно через центральный офис ДОСААФ на улице Дзержинского, 4 областного центра.