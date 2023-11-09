В Мурманске состоялись межведомственные тактико-специальные учения по ликвидации последствий ДТП

По легенде межведомственных тактико-специальные учений по ликвидации последствий ДТП, в Мурманске при движении по федеральной автомобильной трассе Р-21 Кола водитель легкового автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге, что привело к удару об отбойник с дальнейшим опрокидыванием и перекрытием движения.

В зимний период даже самые опытные водители могут оказаться в ситуациях, когда автомобиль выходит из-под контроля: заносы, отклонение от заданного курса при повороте, невозможность остановить машину перед препятствием или перекрестком – всё это может привести к серьёзным последствиям.

По легенде межведомственных тактико-специальные учений по ликвидации последствий ДТП, в Мурманске при движении по федеральной автомобильной трассе Р-21 Кола водитель легкового автомобиля не справился с управлением на скользкой дороге, что привело к удару об отбойник с дальнейшим опрокидыванием и перекрытием движения.

Андрей Коцюн, главный специалист-эксперт группы координации деятельности аварийно-спасательных формирований ГУ МЧС России по Мурманской области, отмечает, что учения проходят в условиях, максимально приближенных к реальным, службы работали чётко и слажено. Участок, на котором произошло условное ДТП, был перекрыт автоинспекторами. Прибывшие пожарные в кратчайшие сроки ликвидировали возгорание, а спасатели деблокировали пострадавшего водителя.

Дальше работа медиков: прибывшая карета скорой медицинской помощи эвакуировала пострадавшего в тяжёлом состоянии и доставила в лечебное учреждение.

Вроде бы можно было и завершить? Но ведь после аварии осталось перекрытым движение по федеральной автомобильной дороге. Работы продолжились.

Организаторы подвели и предварительные итоги: участники тактико-специальных учений по ликвидации последствий ДТП с поставленными задачами справились.