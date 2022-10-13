В Мурманске состоялись учебно-методические сборы взрывотехников ОМОН «Медведь» Росгвардии

Участники сбора совершенствовали свои теоретические знания о зарядах, их изготовлении, хранении и перевозке, а также об артиллерийских боеприпасах.

На полигоне росгвардейцы отработали различные действия при уничтожении таких предметов, а также применение специальных средств, в том числе аэрозольной маскировки.

В конце сбора специалисты сдали зачёты, подтвердив допуск к выполнению задач по поиску, обнаружению, идентификации, локализации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ.