В Мурманске состоялись учебные сборы пулемётчиков Росгвардии Северо-Западного округа

Бойцы совершенствовали свои профессиональные навыки в поражении целей на различных дистанциях из пулемёта из неудобных положений, лежа, стоя и с колена, тренировались ориентироваться на местности и скрытно передвигаться.