В Мурманске состоялось антитеррористическое учение «Лагуна-танкер-2024»
Тренировкой в морском районе руководил начальник Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенант Станислав Маслов.
По легенде учения, условные террористы, находящиеся на борту морского судна, используя беспилотные летательные аппараты, подорвали танкер с нефтью в Баренцевом море.
Участники учебной операции задержали нарушителей, занялись ликвидацией пожара и эвакуацией пострадавших. В тренировке приняли участие подразделения специального назначения, корабельный и судовой состав Пограничного управления и других органов безопасности, Северного флота, профильных морских спасательных организаций, авиация ФСБ России, МЧС и Северо-Западного авиационного поисково-спасательного центра.
По оценке руководителя оперативного штаба генерал-лейтенанта Станислава Маслова, участники учения показали высокий профессионализм и слаженность действий.