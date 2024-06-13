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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.06.24 19:30

В Мурманске состоялось финальное заседание городского Совета

На повестке дня 23 вопроса, касающиеся имущественных, финансовых и нормативных решений.

На завершающем политический сезон в Мурманске заседании горсовета определили дату выборов нового - уже 7-го созыва законодательного органа - это 8 сентября. Несмотря на это повестка встречи была сегодня обширной, а настроение у народных избранников - рабочее.

Алексей Ищук, депутат Совета депутатов города Мурманска: «За прошедшие пять лет в Совете депутатов было очень много разных событий. Вы могли наблюдать, как все происходило, обсуждения различных вопросов, также сменилось очень много депутатов во время 6-го созыва. У меня тоже многие перемены произошли. Я сейчас беспартийный, вышел из партии «Справедливая Россия». Это никак не повлияет на мою дальнейшую работу, я выполняю свои обязанности перед жителями Мурманска, перед своими избирателями. Остаюсь депутатом».

Немалая часть повестки заседания была посвящена имущественным вопросам. Утвердили перечень недвижимости, которую передадут в муниципальную собственность Мурманска.

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов города Мурманска: «На протяжении пяти лет этого созыва мы рассматриваем вопросы, касающиеся передачи имущества от ЗАТО г. Североморск в собственность города Мурманска. Как правило, это касается имущества, расположенного на территории микрорайона Росляково».

Доклад от мурманских полицейских на Совете депутатов неоднократно откладывался, но на финальном заседании работу органов правопорядка в городе успели обсудить.

Сергей Коробков, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Я думаю, что вопросы будут по этому направлению, потому что сейчас и на встречах с мурманчанами вопросы задаются, поэтому депутаты наверняка активно это отработают».

На повестке дня было 23 вопроса. Некоторые из них касались отчётов за прошедший год. Казалось бы, все результаты уже опубликованы, однако, по ним важно сделать выводы, считают депутаты горсовета.

Ирина Андреева, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Большие усилия были сделаны администрацией города и её структурными подразделениями для того, чтобы горожане не почувствовали тех проблемных вопросов, которые возникали в течение года. Ни одна социальная программа, ни одна городская программа не были свернуты в прошлом году. И, пожалуй, только депутаты города и администрация знают, какими усилиями это удалось сделать».

Депутаты так же заслушали отчёт финансового управления Мурманска за 2023 год и первый квартал 2024-го. Полученная информация позволит скорректировать нынешний бюджет, а также построить планы на ближайшее будущее.

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