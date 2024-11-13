В Мурманске состоялось награждение победителей конкурсов «Лучший участковый уполномоченный полиции» и «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних»

Сотрудники органов внутренних дел ежедневно несут свою службу на благо жителей города-героя. Однако, всегда есть наиболее отличившиеся. Ежегодно администрация города Мурманска поощряет лучших сотрудников полиции, добившихся высоких показателей в работе.

Лучших участковых и инспекторов по делам несовершеннолетних наградили за профессионализм и качественную работу. Благодарность за добросовестный труд полицейским выразил глава города Мурманска Юрий Сердечкин.

Юрий Сердечкин, глава города Мурманска: «Огромное спасибо за всё, что вы делаете. Хочу пожелать вам крепкого здоровья. Чтобы семьи понимали, что вы делаете. Чтобы каждый день было осознание гордости за ваш труд и у вас, и у ваших родителей».

У сотрудников органов правопорядка широкий спектр работы: предотвращение, пресечение и профилактика преступлений. Иногда не хватает времени даже получить награду, ведь дела не ждут. Об этом хорошо известно майору полиции Марине Филимоновой, которая не одно десятилетие служит в полиции и занимается трудными детьми.

Сегодня старший инспектор по делам несовершеннолетних стала лучшей среди коллег. А в начале карьерного пути она мечтала о такой работе.

Марина Филимонова, старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску: «Мысль не покидала, мечта меня не покидала и вот добилась. Долго проходила стажировку, стала аттестованным сотрудником и вот уже почти 20 лет в этом подразделении работаю. Считаю свою работу нужной, необходимой, поскольку очень приятно, когда граждане говорят спасибо за мою работу».

А среди участковых лучшим стал лейтенант полиции Михаил Федосцев. Награждение победителей конкурсов «Лучший участковый уполномоченный полиции» и «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних» по итогам 2024 года состоялось в торжественной обстановке с вручением памятных подарков и грамот.