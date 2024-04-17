В Мурманске состоялось награждение победителей регионального этапа конкурса «Экспортёр года»

Центр поддержки экспорта Мурманской области предоставляет услуги с 2019 года и за пять лет работы центра более 800 компаний Мурманской области воспользовались мерами поддержки.

Это уже пятая церемония награждения победителей конкурса «Экспортёр года». Победителями и призёрами в 6 номинациях стали 11 предпринимателей. Это «Экспортёр года в сфере услуг», «Экспортёр года на международных торговых площадках», «Трейдер года» и другие.

Стоит отметить, что участие в проекте принимают представители малого и среднего предпринимательства.

Светлана Панфилова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «Это компании из сферы рыбопродукции, например, морские ежи и производство масла на основе морских ежей. Это, например, экспорт косметических товаров, которые производятся на основе наших природных богатств. В последнее время у нас развивается экспорт услуг».

Экспорт товаров - это ещё и способ популяризации Заполярья. Большое внимание в последнее время, конечно, привлекают азиатские партнёры – открытые к сотрудничеству с русским рынком.

Виктория Димова, представитель одной из компаний, участвующей в конкурсе: «Экспортом мы занимаемся давно, с 2018 года. Сначала была Япония. Так как сейчас действуют санкции, перелёты, логистика страдает, то в последнее время – это Арабские Эмираты. И нам удалось наладить связи с Сингапуром. Стали поставлять в Сингапур. Сейчас и Китай в приоритете. У нас, к сожалению, нет китайского номера, но мы активно ведём переговоры с китайской стороной. Я думаю, что мы предъявим Россельхознадзору своё производство и это будет Китай».

Цель таких конкурсов, безусловно, поддержать региональных экспортёров из числа малого и среднего предпринимательства, предоставить им необходимые меры поддержки для дальнейшего развития. Победители регионального этапа так же получают право участия в аналогичных конкурсах, но на ступеньку выше, например, среди регионов Северо-Запада.