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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.21 19:30

В Мурманске состоялось награждение участников конкурса «Лыжня зовёт!»

Торжество приурочили к 50-летнему юбилею соревнований.

Участие в масштабном марафоне здорового образа жизни «Лыжня зовёт» в период с января по апрель приняли более 1000 северян. Некоторым их них удалось пройти около 2000 километров, что сравнимо с расстоянием от Мурманска до Москвы. С каждым годом желающих поучаствовать в состязании становится всё больше, среди них и совсем юные жители города, и люди пенсионного возраста. 

Прививать ребёнку любовь к спорту, активному и здоровому образу жизни, нужно начинать с самого детства – такого мнения придерживается мама юного чемпиона Никиты Астюкевича.

Ольга и Никита Астюкевич, участники конкурса «Лыжня зовёт!»: «Начали заниматься мы с Никитой с 4 лет, в 4 года я его поставила на лыжи, собственно он изъявил желание, потому что стало скучно кататься на аргамаке, на ватрушке, горок за домом у нас очень мало, стадион закрыли возле школы, решили купить лыжи, поехали на КП, благо он в доступности, и начали понемножечку, сначала с маленьких кругов, потом всё больше, больше. И вот сейчас достигли такого результата».

Победителем признается тот, кто преодолел наибольшее количество километров. В номинации «мальчики и девочки от 6 до 9 лет» Никита стал первым.

Итоги подведены, в следующем сезоне лыжня вновь будет ждать всех желающих: от профессиональных спортсменов до новичков, которые в первый раз захотят встать на лыжи.

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