В Мурманске состоялось очередное заседание Совета депутатов города-героя

Депутаты рассмотрели ряд земельных вопросов и вопросов, связанных с арендой недвижимости. Кроме этого, народные избранники решили вручить Елене Крынжиной, которая долгое время развивала Детскую театральную школу почётный знак «За заслуги перед Мурманском».

Леонид Мостовой, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Елена Ивановна Крынжина – уникальный человек, которого, если не знают лично, то, по крайней мере, были на мероприятиях, которые она организовывает. Более 20 лет Елена Ивановна была директором ДТШ».

Началось 49-е заседание горсовета с предложения о награждении. Депутаты сообщили, что Елена Крынжина будет удостоена почётного знака «За заслуги перед Мурманском». С прошлого года она возглавляет комитет по культуре администрации города. А до того, много лет развивала творческий потенциал юных северян.

Ещё одной важной темой обсуждения у депутатов стала передача земельного участка на улице Бредова с недостроем от Минобороны в АО «Север» для проектирования и возведения нового жилья. Планируется, что рядом с уже строящимся домом появится девятиэтажка. Строительство дома позволит сократить очередь мурманчан на получение нового жилья.