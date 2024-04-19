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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.04.24 19:30

В Мурманске состоялось открытие фестиваля сдачи норм ГТО

К борьбе за звания лучших приступили студенты средних профессиональных и высших учебных заведений.

На протяжении двух дней студенты средних профессиональных и высших учебных заведений будут бороться за звание лучших на VIII Арктических студенческих играх.

Ольга Трифилова, начальник регионального центра ГТО ГАУМО ЦСП: «Сдают они нормативы ГТО. Это наклон, сгибание, разгибание рук в упоре лёжа, поднимание туловища из положения лёжа, подтягивания на высокой перекладине. А завтра они будут сдавать бег на короткую дистанцию сто метров».

Школьникам за отлично сданные нормативы ГТО добавляют баллы к общей сумме результатов ЕГЭ. Сколько их будет начислено, решает учебное заведение. А вот студентам положены другие поощрения, среди которых повышенная стипендия.

Всего в играх приняли участие 160 человек - 11 команд из Мурманска, Мончегорска, Полярных Зорь и Кандалакшского района.

Например, Наталья Кривоногова представляет Мурманский педколледж. Девушка с самого детства со спортом на «ты», поэтому решила проверить свои силы.

 Наталья Кривоногова, учащаяся 1-го курса педагогического колледжа: «Я занимаюсь спортивной акробатикой, я мастер спорта по спортивной акробатике. ГТО я сдавала очень давно и хотела попробовать ещё раз проверить свои возможности».

Не первый раз сдает нормы ГТО и Максим Стародубов. Парень учится в строительном колледже имени Момота. Для молодого человека особо важен соревновательный элемент, так процесс идёт легче и есть чёткая мотивация.

Максим Стародубов, учащийся 3-го курс строительного колледжа им. Момота: «Я познакомился с несколькими людьми, они достаточно хорошо занимаются, уже есть какая-то конкуренция. Хотелось бы «золото», во всяком случае, подтягивание уже сдал на «золото».

Арктические студенческие игры завершатся уже завтра, однако, если кого-то из участников не устроят результаты, они смогут пересдать дисциплину через 45 дней.

А спортивный фестиваль для школьников состоится в мае.

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