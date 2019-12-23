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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.12.19 19:30

В Мурманске состоялось первенство города по тхэквондо

Учимся защищать честь смолоду. В эти выходные в Мурманске состоялось первенство города по тхэквондо. Спарринги провели в спортивной школе № 17.

Около сотни детей со всей Мурманской области приехали в областной центр, чтобы сразиться за звание лучшего на крупных городских соревнованиях. Воспитанники спортшкол в возрасте от 9 до 15 лет выходят на татами и выкладываются на полную. Например, 11-летний Александр поборол соперника, который по его признанию, достойно держался на ковре. Юный спортсмен из Гаджиево хочет стать олимпийским чемпионом и упорно двигается к своей мечте.

Александр Юрченков, спортсмен по тхэквондо, г. Гаджиево: «Я хочу быть сильным, чтобы я мог защититься сам и защитить своих друзей».

А 12-летнему мурманчанину Тиграну достался соперник сильный, но неопытный. Как признается спортсмен, оппонент боялся бить. В результате парень одержал верх в этом поединке. Ведь страх тоже нужно побороть, иначе не стать достойным бойцом.

Тигран, спортсмен,  г. Мурманск: «В детстве родители сами выбрали для меня этот вид спорт, а я уже в него втянулся, так как он мне нравится. Я становлюсь более сильным, даже сильнее одноклассников, сверстников».

Тхэквондо активно развивается в Мурманской области. Его воспитанники добиваются отличных результатов на соревнованиях различного уровня. Стоит отметить, что этот вид  корейского боевого искусства -  один из самых безопасных, так как поединки проводятся в защитной экипировке.

Сергей Ухов, президент Федерации кобудо Мурманской области, тренер-преподаватель Печенгского района по кобу-дзюцу: «Задача нашего тренерского состава обеспечить безопасность детей во время тренировок и боёв. Посмотрите, оно тем и хорошо, что тхэквондо развивает и ударную технику, философию и ритуалы поединков».

Сергей Тян, президент Федерации по восточным боевым искусствам Мурманской области: «Тхэквондо – динамичный, зрелищный и, самое главное, безопасный вид спорта, потому что дети у нас все одеты в жилеты, шлемы. Так как тхэквондо входит в олимпийский вид спорта, где Россию на Олимпиаде будут представлять несколько человек, которые вошли туда, но не мурманчане, а россияне. Поэтому детям, это очень нравится».

Победителей первенства города теперь ждут соревнования областные. Они состоятся уже в марте следующего года.

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Да, кинопоказ прошёл хорошо. фильм хоть и очень нестандартный, но зацепил. заставляет подумать и что-то изменить в себе и в городе. Александр молодец, хорошо провел мероприятие и дискуссию)) Арктик-тв
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