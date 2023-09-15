В Мурманске состоялось Первенство по гиревому спорту среди сотрудников региональных подразделений МЧС России

Победителей много, например, в самой тяжёлой весовой категории лидером стал Виталий Усов. А в общекомандном зачёте лучший результат показала сборная 1-й пожарно-спасательной части Мурманска.

Состязания проводились в соответствии со всероссийскими правилами и положениями. Турнир включал в себя поочередное выполнение двух упражнений: толчок двух гирь от груди и рывок гири поочередно.

Победителей много, например, в самой тяжёлой весовой категории лидером стал Виталий Усов. А в общекомандном зачёте лучший результат показала сборная 1-й пожарно-спасательной части Мурманска.

Все призёры и победители награждены дипломами соответствующих степеней. Команда - победитель получила переходящий Кубок, она отправиться на Северо-Западную спартакиаду по гиревому спорту в Великий Новгород.